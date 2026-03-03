グローバルキッズCOMPANY、株主優待制度を新設、上場10周年で還元強化

■500株以上で年2万ポイント付与、配当40円を予定

グローバルキッズCOMPANY<6189>(東証スタンダード)は3月2日、株主優待制度の新設を発表した。3月18日に上場10周年を迎える節目に合わせ、従来の現金配当に加え新たな株主還元策を導入し、中長期保有の促進と投資魅力の向上を図る。2026年9月期の年間配当金は1株当たり40円を予定する。

同社は2024年11月14日に公表した「2030トリプルトラスト」実現に向け、保育の質向上、保育事業の収支改善、M&Aによる規模拡大を推進してきた。イエナプラン教育を実践する11施設が2026年2月に一般社団法人日本イエナプラン教育協会の「研究推進園」に認定されたほか、2025年9月期は営業利益およびEBITDAが2期連続で過去最高を更新。株式会社アソシエ・アカデミーおよび株式会社アソシエ・インターナショナルの完全子会社化も進め、成長基盤を強化している。

株主優待は毎年3月末、9月末を基準日とし、同一株主番号で500株以上を2回連続保有した株主が対象。初回は2026年3月末を基準日とし、2025年9月末および2026年3月末に条件を満たす株主に贈呈する。内容は年2回「giftee Box®」10,000ポイント(年間20,000ポイント)で、進呈時期は6月下旬および12月下旬を予定する。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

