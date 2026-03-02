日経平均は874円安でスタート、キオクシアHDや三菱UFJなどが下落



[日経平均株価・TOPIX（表）]

日経平均;57976.20;-874.07TOPIX;3882.67;-56.01



[寄り付き概況]

3月2日の日経平均は前営業日比874.07円安の57976.20円と大幅反落でスタート。2月27日の米国市場でダウ平均は521.28ドル安の48977.92ドル、ナスダックは210.17ポイント安の22668.21で取引を終了。生産者物価指数（PPI）が予想以上の伸びとなり早期利下げ期待が後退、さらに地政学的リスク上昇を警戒し、寄り付き後、下落。人工知能（AI）過剰投資懸念が根強く、エヌビディアなどハイテクが売られた他、クレジット懸念も更なる重しとなり相場は下落した。トランプ大統領が記者団の質問に、イランとの協議に満足していないとこたえると軍事行動などを警戒し、一段安。終日軟調に推移し終了した。シカゴ日経225先物清算値は大阪比415円安の58685円。本日の日経平均は売りが先行。米軍とイスラエル軍による軍事攻撃で、イランの最高指導者ハメネイ師が死亡するなど、紛争長期化への警戒からリスク回避の動きが先行している。

東証プライム市場の売買代金上位では、キオクシアHD＜285A＞、アドバンテスト＜6857＞、ソフトバンクG＜9984＞、三菱UFJ＜8306＞、東京エレクトロン＜8035＞、任天堂＜7974＞、ディスコ＜6146＞、トヨタ自＜7203＞などが下落している反面、三菱重工＜7011＞、IHI＜7013＞などが上昇。業種別では、空運、銀行、証券商品先物などが下落率上位で推移。《FA》