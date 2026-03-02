*08:38JST 3/2

[強弱材料]

強気材料

・日経平均株価は上昇（58850.27、+96.88）

・為替相場は円安・ドル高（156.10-20）

・米長期金利は低下

・米原油先物相場は上昇（67.02、+1.81）

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・NYダウは下落（48977.92、-521.28）

・ナスダック総合指数は下落（22668.21、-210.17）

・SOX指数は下落（8098.37、-98.89）

・シカゴ日経225先物は下落（58685、-415）

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・2月製造業

・氷見野良三日本銀行副総裁が和歌山県金融経済懇談会で講演、同記者会見

・債券市場サーベイ(2月調査、日本銀行)

・トヨタ自動車グループによる豊田自動織機の株式公開買い付け期間最終日

・2月米国製造業PMI

・2月米国ISM製造業景況指数

・2月ユーロ圏製造業PMI

・2月インド製造業PMI確定値

・1月インド鉱工業生産

・10-12月期トルコGDP

・ブラジルFGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)

・ブラジル週次景気動向調査

・2月ブラジル製造業PMI

・ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁が国際女性デーのイベントで講演

・国際原子力機関(IAEA)定例理事会(7日まで)

・「モバイル・ワールド・コングレス(MWC)バルセロナ」(5日まで)《YY》