猫が「誠実」なのは肉に手が届かないから? 契約社会の合理主義を示す英語表現

「honest」とは、「正直な」、「誠実な」という意味のよく知られた英単語で、ビジネスシーンでも重要なキーワードである。我々の感覚だと、個人の高い道徳心といった内面的な意味合いだけで捉えがちな言葉だが、英語圏の感覚ではもう少しドライで合理的な面もあることに注意したい。今回は、身近な動物である猫を使った「honest」にまつわるイディオムを紹介しよう。

■誘惑がないから「正直」なだけ？

英語が持つ合理的な感覚を理解するのにうってつけなのが、「Honest as a cat when the meat is out of reach」というイディオムだ。

直訳すると「肉に届かないときの猫のように正直（誠実）」。つまり、「悪事をするチャンスがないから、行儀よくしているだけの人」といった意味を含む皮肉めいた表現である。

このイディオムの最初期の形とされるのが、「Honest is the cat, when the meat is upon the hook.（「honest」とは、肉がフックに吊るされている時の猫）」という格言だ。

冷蔵庫がなかった時代、猫やネズミなどの害獣から守るため、肉は天井のフックに高く吊るして保存されていた。猫にとっては、おいしそうな肉があるのに、物理的に届かない状況だ。この格言は、その盗みたくても盗めない状態を、あえて「honest」と表現している。

■意志より仕組みを重んじる契約社会

もちろん、欧米社会においても、嘘をつかず自らを偽らない内面的な誠実さは間違いなく尊い美徳である。彼らが「honest」という言葉を、うわべだけのものと考えているわけでは決してない。ただし、このイディオムが示すようなドライなリアリズムも、社会の根底にしっかりと根付いていることは押さえておきたい。

人間の意志や道徳心は、環境や状況次第で容易に揺らいでしまうものだ。日本では誠実さを精神論で語りがちだが、欧米のビジネス社会は、人間の意志の力をそこまで過信していない。

だからこそ、個人の良心だけに依存するのを避け、「Trust, but verify（信ぜよ、されど確認せよ）」の精神で、不正が起き得ない仕組みや契約を徹底的に構築しているのだ。

彼らが契約書で細部までルールを規定するのは、相手を最初から悪人だと決めつけているからではない。誰もが無理なく「honest」でいられるように、最初から「肉に手が届かない環境」を設計しておくという、極めて合理的なリスク管理なのだ。（記事：ムロタニハヤト・記事一覧を見る）