

[NYDow・NasDaq・CME（表）]

NYDOW;48977.92;-521.28Nasdaq;22668.21;-210.17CME225;58685;-415(大証比)

[NY市場データ]

27日のNY市場は下落。ダウ平均は521.28ドル安の48977.92ドル、ナスダックは210.17ポイント安の22668.21で取引を終了した。

生産者物価指数（PPI）が予想以上の伸びとなり早期利下げ期待が後退、さらに地政学的リスク上昇を警戒し、寄り付き後、下落。人工知能（AI）過剰投資懸念が根強く半導体エヌビディア（NVDA）などハイテクが売られ、さらに、クレジット懸念も更なる重しとなり相場は続落した。トランプ大統領が記者団の質問に、イランとの協議に満足していないと応えると軍事行動などを警戒し、一段安。終日軟調に推移し、終了した。セクター別では医薬品・バイオテク、食・生活必需品小売が上昇した一方、銀行が下落。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比415円安の58685円。ADR市場では、対東証比較（1ドル156.00円換算）で、アイシン精機＜7203＞、みずほFG＜8316＞、富士通＜6702＞などが下落し、全般売り優勢。《YY》