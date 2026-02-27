*18:09JST 27日の香港市場概況：ハンセン指数は反発、業績好調の企業に買い

27日の香港市場は反発。主要88銘柄で構成されるハンセン指数が前日比249.52ポイント（0.95％）高の26630.54ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧H株指数）が45.20ポイント（0.51％）高の8859.49ポイントと反発した。

前日まで大幅安となっていた銘柄を中心に買い戻しの動きが広がったほか、主要企業の業績好調も支援材料となった。また、来週に控える中国の重要会議を前に、当局が景気対策を講じるとの期待感が投資家心理を下支えした。これらを背景に一部の業種が上昇に寄与したもようだ。

一方、世界的な株価指数の動向や地政学リスク、米国株市場の動きがアジア株全体の重荷となる場面も見られ、短期的な不透明感は依然として残っている。中国本土市場の動きや米長期金利の影響などを受け、中国関連株には方向感にばらつきがあったとの観測もある。これらの要因が日中の値動きに影を落とし、売買参加者の慎重姿勢を誘った。

ハンセン指数の構成銘柄では、不動産や金融、ネット関連には買いが集まった。新鴻基地産（0016/HK）は7.1％高、長江実業集団（1113/HK）は3.6％高、恒基地産（0012/HK）は2.8％高と上昇。さらにテンセント（0700/HK）は1.9％高、アリババ集団（9988/HK）は0.7％高と堅調だった。好業績銘柄への選別買いや前日の急落銘柄への自律反発が指数を押し上げた。

半面、消費関連や一部ハイテクが軟調だった。恒安国際集団（1044/HK）は1.2％安、ティンイ・ホールディングス（0322/HK）は1.1％安。前日に買いが先行した銘柄に利益確定売りが出たほか、個人消費の先行きに対する慎重な見方が重荷となった。中国景気の減速懸念も投資家心理を冷やし、ディフェンシブ色の強い銘柄にも売りが波及した。

不動産の一角もさえず、チャイナ・オーバーシーズ（0688/HK）は0.97％安、龍湖集団（0960/HK）は0.5％安と軟調。住宅販売の回復ペースに対する警戒感が意識された。

中国本土市場は反発。主要指標の上海総合指数が前日比16.25ポイント（0.39％）高の4162.88ポイントで引けた。《AK》