東証業種別ランキング：石油・石炭製品が上昇率トップ
石油・石炭製品が上昇率トップ。そのほか鉱業、建設業、水産・農林業、その他製品、鉄鋼なども上昇。一方、精密機器が下落率トップ。そのほかの下落はなし。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 石油・石炭製品 ／ 3,195.91 ／ 3.56
2. 鉱業 ／ 1,163.92 ／ 3.48
3. 建設業 ／ 3,337.03 ／ 3.17
4. 水産・農林業 ／ 863.71 ／ 2.55
5. その他製品 ／ 6,531.66 ／ 2.40
6. 鉄鋼 ／ 846.63 ／ 2.26
7. 卸売業 ／ 6,488.35 ／ 2.24
8. 証券業 ／ 933.41 ／ 2.20
9. 化学工業 ／ 3,103.11 ／ 2.11
10. 銀行業 ／ 634.75 ／ 1.98
11. 金属製品 ／ 1,825.46 ／ 1.98
12. ガラス・土石製品 ／ 2,323.31 ／ 1.91
13. 繊維業 ／ 1,050.69 ／ 1.90
14. 電力・ガス業 ／ 776.7 ／ 1.88
15. 非鉄金属 ／ 6,084.48 ／ 1.85
16. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,995.93 ／ 1.72
17. 医薬品 ／ 4,468.48 ／ 1.65
18. パルプ・紙 ／ 728.02 ／ 1.56
19. その他金融業 ／ 1,505.9 ／ 1.46
20. 保険業 ／ 3,525.83 ／ 1.44
21. 輸送用機器 ／ 5,731.15 ／ 1.42
22. サービス業 ／ 2,959.31 ／ 1.37
23. 小売業 ／ 2,438.47 ／ 1.37
24. 機械 ／ 5,527.22 ／ 1.27
25. ゴム製品 ／ 6,251.77 ／ 1.27
26. 電気機器 ／ 7,150.22 ／ 1.08
27. 食料品 ／ 2,779.2 ／ 0.98
28. 海運業 ／ 2,048.56 ／ 0.79
29. 空運業 ／ 269.16 ／ 0.74
30. 不動産業 ／ 3,258.76 ／ 0.69
31. 情報・通信業 ／ 7,051.33 ／ 0.62
32. 陸運業 ／ 2,450.66 ／ 0.58
33. 精密機器 ／ 14,347.99 ／ -0.79《CS》
