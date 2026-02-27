ウェルディッシュ、ACA　Nextを連結子会社化へ、取得額9億円

■持株比率40.3%へ引き上げ、中計加速へ体制強化

ウェルディッシュ<2901>(東証スタンダード)は2月26日、ACA Nextの株式を追加取得し連結子会社化すると発表した。取得株式数は908株、取得価額は9億円で、議決権所有割合は16.3%から40.3%へ引き上げる。株式譲渡完了は3月2日を予定する。

同社グループはウェルネス事業とメディカルコスメ事業を展開し、食品サービス事業の拡大を進めている。ACA Nextは社会福祉施設や医療施設向けの販売網、大規模完調品工場、官公庁取引実績を有する。両社は2025年4月に業務提携契約を締結しており、製造・流通ネットワークの取り込みにより、To C向け冷凍食品定期配送サービス「Dish」の2026年8月期中開始など中期経営計画の実現を加速させる。

■7億5000万円の借り入れを決定

同日、株式取得資金の充足を目的に三井住友銀行から7億5000万円を借り入れることも決定した。借入実行日は2月27日、金利はベースレート+3.20%の変動金利、期間5年、無担保で元金均等返済とする。営業利益の2期連続赤字回避や純資産維持などの財務特約を付す。業績への影響は精査中である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【どう見るこの相場】２０２５年ＩＰＯ初値勝率７８％、セカンダリーの失速鮮明に（2025/12/22）

・【どう見るこの相場】日銀会合が試金石、円高・ドル安反転シナリオを前提に売られ過ぎ是正が期待される紙・パ株に注目（2025/12/15）

・【どう見るこの相場】ＦＲＢはハト派、日銀はタカ派、真逆の金融政策に揺れる日米株式市場（2025/12/8）

・【株式市場特集】逆日歩３００銘柄超が浮上、師走相場で「掉尾の一振」候補が台頭（2025/12/1）

