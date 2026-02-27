ホーム > マーケット > マーケットの話題 > 記事

今日の注目スケジュール：鉱工業生産指数、独消費者物価指数、米生産者物価コア指数など

2026年2月27日 06:30

記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：鉱工業生産指数、独消費者物価指数、米生産者物価コア指数など
＜国内＞
08:30　東京CPI(2月)　1.4％　1.5％
08:50　鉱工業生産指数(1月)　5.0％　-0.1％
08:50　小売売上高(1月)　1.6％　-2.0％
08:50　百貨店・スーパー売上高(1月)　　-0.1％
08:50　対外・対内証券投資(先週)
11:00　自販連会長が会見
14:00　住宅着工件数(1月)　-2.1％　-1.3％


ギークリーが東証スタンダードに新規上場(公開価格:1900円)


＜海外＞
17:00　スイス・GDP(10-12月)　0.5％　0.5％
17:55　独・失業率(失業保険申請率)(2月)　6.3％　6.3％
18:00　欧・ECBがユーロ圏CPI予想(1月)
19:30　印・GDP(10-12月)　7.1％　8.2％
20:30　ブ・基礎的財政収支(1月)　　63億レアル
20:30　ブ・純債務対GDP比(1月)　　65.3％
21:00　ブ・拡大消費者物価指数(IPCA-15)(2月)　　0.2％
21:00　南ア・貿易収支(1月)　　232億ランド
22:00　独・消費者物価指数(2月)　2.0％　2.1％
22:30　米・生産者物価コア指数(1月)　　3.3％
22:30　加・GDP(10-12月)　-0.4％　2.6％
23:45　米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(2月)　52.5　54.0
24:00　米・建設支出(12月)　0.3％


印・銀行貸出残高(1月)　　14.5％

印・外貨準備高(先週)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

