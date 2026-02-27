*06:30JST 今日の注目スケジュール：鉱工業生産指数、独消費者物価指数、米生産者物価コア指数など

＜国内＞

08:30 東京CPI(2月) 1.4％ 1.5％

08:50 鉱工業生産指数(1月) 5.0％ -0.1％

08:50 小売売上高(1月) 1.6％ -2.0％

08:50 百貨店・スーパー売上高(1月) -0.1％

08:50 対外・対内証券投資(先週)

11:00 自販連会長が会見

14:00 住宅着工件数(1月) -2.1％ -1.3％



ギークリーが東証スタンダードに新規上場(公開価格:1900円)



＜海外＞

17:00 スイス・GDP(10-12月) 0.5％ 0.5％

17:55 独・失業率(失業保険申請率)(2月) 6.3％ 6.3％

18:00 欧・ECBがユーロ圏CPI予想(1月)

19:30 印・GDP(10-12月) 7.1％ 8.2％

20:30 ブ・基礎的財政収支(1月) 63億レアル

20:30 ブ・純債務対GDP比(1月) 65.3％

21:00 ブ・拡大消費者物価指数(IPCA-15)(2月) 0.2％

21:00 南ア・貿易収支(1月) 232億ランド

22:00 独・消費者物価指数(2月) 2.0％ 2.1％

22:30 米・生産者物価コア指数(1月) 3.3％

22:30 加・GDP(10-12月) -0.4％ 2.6％

23:45 米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(2月) 52.5 54.0

24:00 米・建設支出(12月) 0.3％



印・銀行貸出残高(1月) 14.5％

印・外貨準備高(先週)



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》