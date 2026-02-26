ホーム > マーケット > マーケットの話題 > 記事

今日の注目スケジュール：工作機械受注、欧ユーロ圏マネーサプライ、欧ユーロ圏消費者信頼感指数など

2026年2月26日 06:30

*06:30JST 今日の注目スケジュール：工作機械受注、欧ユーロ圏マネーサプライ、欧ユーロ圏消費者信頼感指数など
＜国内＞
10:10　国債買い入れオペ(残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年、物価連動債)(日本銀行)
10:30　高田日銀審議委員が京都府金融経済懇談会で講演、同記者会見
14:00　景気先行CI指数(12月)　　110.2
14:00　景気一致指数(12月)　　114.5
15:00　工作機械受注(1月)　　25.3％
15:00　国際協力銀行総裁が定例会見


＜海外＞
18:00　欧・ユーロ圏マネーサプライ(1月)　2.9％　2.8％
19:00　欧・ユーロ圏景況感指数(2月)　99.6　99.4
19:00　欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(2月)　　-12.2
20:00　ブ・FGVインフレ率(IGP-M)(2月)　　0.41％
22:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　20.6万件


韓・中央銀行が政策金利発表　　2.50％


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

