今日の注目スケジュール：工作機械受注、欧ユーロ圏マネーサプライ、欧ユーロ圏消費者信頼感指数など
今日の注目スケジュール：工作機械受注、欧ユーロ圏マネーサプライ、欧ユーロ圏消費者信頼感指数など
＜国内＞
10:10 国債買い入れオペ(残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年、物価連動債)(日本銀行)
10:30 高田日銀審議委員が京都府金融経済懇談会で講演、同記者会見
14:00 景気先行CI指数(12月) 110.2
14:00 景気一致指数(12月) 114.5
15:00 工作機械受注(1月) 25.3％
15:00 国際協力銀行総裁が定例会見
＜海外＞
18:00 欧・ユーロ圏マネーサプライ(1月) 2.9％ 2.8％
19:00 欧・ユーロ圏景況感指数(2月) 99.6 99.4
19:00 欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(2月) -12.2
20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-M)(2月) 0.41％
22:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 20.6万件
韓・中央銀行が政策金利発表 2.50％
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
