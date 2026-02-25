*17:55JST 南アフリカランド円今週の予想（2月24日）サンワード証券の陳氏

皆さん、こんにちは。今回は、南アフリカランド円についてのレポートを紹介します。

陳さんはまず、今週の南アフリカランド円について、『堅調に推移しそうだ』と述べています。

続けて、『南アフリカの1月消費者物価指数（CPI）は前年同月比3.5％上昇で、昨年12月の3.6％からやや減速した。南アフリカ中銀目標の3％プラスマイナス1％ポイントに収まった。アナリスト予想は3.4％上昇だった』と伝え、『インフレが低水準にとどまることが予想される。インフレ率は2月と3月には3.0％付近で推移し、第2四半期には下落すると予想。市場は南アフリカ中銀が3月26日の政策決定会合で政策金利を0.25％引き下げると予想している。利下げは同国の停滞していた経済にはプラスに作用しよう』と見解を述べています。

さらに、『米国との関係が修復される見込みが出てきたことも支援要因だろう』と述べ、『トランプ大統領が駐南アフリカ大使に指名した保守活動家で作家のレオ・ブレント・ボゼル氏が着任した。大使館職員が16日、ロイターに明らかにした。関係改善に取り組む見通しで、ラマポーザ大統領に信任状を提出した上で正式に就任する』と伝え、『両国の関係は昨年、トランプ氏が南アで白人が迫害されていると非難したほか、同国とロシアや中国との関係を批判し、米国への輸出品に高関税を課したことなどを受けて悪化した。南アは前駐米大使がトランプ政権によって国外退去となって以来、米国に大使を派遣していない。ボゼル氏は上院で昨年10月開かれた承認公聴会で、「南ア国民への敬意」を持って大使職に臨むと表明。意見の相違点はあるものの「持続的なパートナーシップに向けた真の機会」を見いだせると述べた』と伝えています。

南アフリカランド円の今週のレンジについては、『9.40円～9.80円』と予想しています。



上記の詳細コメントは、ブログ「テクニカルマイスター」の2月24日付「南アフリカランド円今週の予想（2月24日）にまとめられていますので、ご興味があればご覧ください。《CS》