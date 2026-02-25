*08:07JST NYの視点：米2月CB消費者信頼感は回復、雇用への悲観的な見方が改善

コンファレンスボードが発表した米2月消費者信頼感指数は91.2と、1月89.0から低下予想に反して上昇した。また、1月分も上方修正され、1月の大幅低下が行き過ぎであったと、見られている。雇用への悲観的見方が後退し、指数を押し上げ。

現況は120と、1月から低下も予想を上回った。1月分は113.7から121.8へ上方修正された。期待は72と、1月67.2から予想以上に上昇し全体指数を押し上げた。雇用、賃金、ビジネス状況が軒並み改善。半年以内に自動車、家などの高額商品の購入を予定している消費者も増えた。

エコノミストが雇用状況を判断するうえで注視している雇用が「十分」と「困難」の差は1月の6.8から7.4へ改善した。

米シカゴ連銀のグールズビー総裁は、FRBの政策を目ぶり「金融引き締めであることは明らかではない」とし、「追加利下げにはインフレにおける改善が必要に」と述べた。また、インフレにおいても「3％十分ではない。我々が約束したものではない」とし、労働市場や成長は堅調で、インフレに焦点を置くべきとの考えを示した。年内の利下げ観測が後退しつつありドル売りも限定的か。

◇米2月消費者信頼感指数：91.2（1月89.0）

現況：120（1月121.8）

期待：72（1月67.2）

●雇用（％）

十分：28.0（25.8）

不十分：51.4（55.2）

困難：20.6（19.0）

6カ月後の予想

増加：15.7（14.8）

減少：26.1（28.7）

不変：58.2（56.5）

所得

増加：17.3（17.2）

減少：12.3（12.7）

不変：70.4（70.1）

●ビジネス環境

良好：19.7（19.6）

悪化：19.0（17.3）

普通：61.3（63.1）

6カ月後

改善：17.6（16.5）

悪化：21.0（23.7）

不平：61.4（59.8）《CS》