*08:03JST 米国株式市場は反発、ハイテクや消費者サービス関連が好調

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（24日）

FEB24

Ｏ 56845（ドル建て）

Ｈ 58100

Ｌ 56680

Ｃ 57975 大証比+635（イブニング比-15）

Vol 4618



FEB24

Ｏ 56800（円建て）

Ｈ 58090

Ｌ 56655

Ｃ 57955 大証比+615（イブニング比-35）

Vol 24448

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（24日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル155.79円換算）で、日立製作所＜6501＞、スズキ

＜7267＞、ディスコ＜6146＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 16.90 0.00 2633 -4

8

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.05 -0.13 5492 8

9

8035 (TOELY) 住友商事 41.03 -0.40 6392 6

5

6758 (SONY.N) TDK 15.46 0.21 2409 3

9

9432 (NTTYY) KDDI 16.81 -0.08 2619 -

1

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.57 0.08 1112 17.

5

6501 (HTHIY) 日立製作所 31.46 -0.50 4901 8

8

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 13.82 0.45 4306 21

0

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 2.04 4801 9

6

4063 (SHECY) 信越化学工業 19.28 0.80 6007 7

7

8001 (ITOCY) 丸紅 377.18 6.18 5876 7

8

8316 (SMFG.N) みずほFG 8.93 -0.26 6956 2

6

8031 (MITSY) 東京エレク 145.81 4.29 45431 105

1

6098 (RCRUY) リクルートHD 8.00 0.00 6232 6

9

4568 (DSNKY) 第一三共 19.30 0.39 3007 2

9

9433 (KDDIY) 関西電力 8.70 -0.10 2711 -4

0

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 14.24 0.01 1109 -1083.

5

8766 (TKOMY) 三井不動産 40.00 -0.70 2077 16.

5

7267 (HMC.N) スズキ 58.45 -0.92 2276 23.

5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.25 0.20 5998 1

8

6902 (DNZOY) ファナック 21.31 0.59 6640 9

8

4519 (CHGCY) 中外製薬 32.87 -0.09 10242 14

2

4661 (OLCLY) オリエンランド 17.49 -0.06 2725 15.

5

8411 (MFG.N) オリックス 35.39 0.12 5513 11

1

6367 (DKILY) ダイキン工業 13.19 0.49 20549 8

4

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 18.65 -0.15 5811 -

7

7741 (HOCPY) キヤノン 30.15 -0.05 4697 4

0

6503 (MIELY) 三菱電機 77.43 1.42 6031 11

5

6981 (MRAAY) 日東電工 23.37 0.02 3641 4

5

7751 (CAJPY) 任天堂 13.75 -0.26 8568 2

7

6273 (SMCAY) SMC 24.73 0.27 77054 105

4

7182 (JPPTY) 日産自動車 5.60 -0.08 436 -0.

2

6146 (DSCSY) ディスコ 49.50 1.50 77116 149

6

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.42 0.22 2246 1

5

8053 (SSUMY) 三菱商事 33.43 0.70 5208 7

6

6702 (FJTSY) 富士通 21.57 -1.48 3360 4

7

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 129.50 17.90 20175 -2

5

5108 (BRDCY) ブリヂストン 11.84 0.14 3689 2

3

6178 (JPPHY) 日本郵政 14.66 0.65 2284 24

5

8002 (MARUY) 三井物産 721.44 5.44 5620 6

5

6723 (RNECY) ルネサス 9.32 -0.12 2904 6

5

6954 (FANUY) 京セラ 17.63 0.45 2747 3

7

8725 (MSADY) 第一生命HD 19.61 -0.59 1528 1

6

8801 (MTSFY) 三菱地所 32.90 -0.11 5125 6

6

6301 (KMTUY) 小松製作所 48.68 -0.28 7584 6

7

4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.64 0.03 3004 15.

5

6594 (NJDCY) 日本電産 3.77 0.17 2349 -

1

6857 (ATEYY) シスメックス 8.75 0.21 1363 0.

5

4543 (TRUMY) テルモ 12.84 0.15 2000 30.

5

8591 (IX.N) 大和証券G本社 10.39 0.04 1619 30.

5

（時価総額上位50位、1ドル155.79円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（24日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6178 (JPPHY) 日本郵政 14.66 2284 245 12.0

2

8802 (MITEY) 住友不動産 18.00 5608 533 10.5

0

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 13.82 4306 210 5.1

3

5802 (SMTOY) 住友電気工業 69.75 10866 476 4.5

8

8630 (SMPNY) 日本取引所G 12.99 2024 71.5 3.6

6

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（24日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

9503 (KAEPY) セコム 9.52 5932 -14 -0.2

4

7203 (TM.N) アイシン精機 16.90 2633 -48 -1.7

9

9433 (KDDIY) 関西電力 8.70 2711 -40 -1.4

5

5401 (NPSCY) 日本製鉄 4.22 657 -6.9 -1.0

4



「米国株式市場概況」（24日）

ＮＹＤＯＷ

終値：49174.50 前日比：370.44

始値：48827.80 高値：49295.21 安値：48752.74

年初来高値：50188.14 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：22863.68 前日比：236.41

始値：22641.60 高値：22895.48 安値：22528.26

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6890.07 前日比：52.32

始値：6837.37 高値：6899.17 安値：6815.43

年初来高値：6978.60 年初来安値：4982.77

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.684％ 米10年国債 4.029％

米国株式市場は反発。ダウ平均は370.44ドル高の49174.50ドル、ナスダックは236.4

1ポイント高の22863.68で取引を終了した。

人工知能（AI）を巡る根強い懸念に寄り付き後、まちまち。その後、2月消費者信頼

感指数の改善を好感した買いや半導体のアドバンスト・マイクロ・システムズ（AM

D）、エヌビディア（NVDA）の買いがけん引し、相場は上昇した。さらに、一部消費

関連企業の好決算を好感した買いに加え、AIによる代替が困難なHALO：Heavy Asset

Low Obsolescence銘柄に投資資金が引き続き向かい続伸し終了。セクター別では自

動車・自動車部品やテクノロジー・ハード・機器が上昇した一方、不動産管理・開

発が下落した。

半導体のアドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）はソーシャルメディアのフェ

イスブック（FB）運営のメタ・プラットフォームズ（META）が同社のプロセッサー

を搭載したAIデータセンター機器を5年間で6ギガワット分購入すると発表し、上

昇。メタ・プラットフォームズ（META）も小幅高。宅配ピザ会社のドミノ・ピザ（D

PZ）は第4四半期の既存店売上が予想を上回り2026年の見通しを引き上げたほか、ア

ナリストによる投資判断引き上げで、上昇。清涼飲料メーカーのキューリグ・ドク

ターペッパー（KDP）も第4四半期決算の希薄化後1株当たり利益が予想を上回り、上

昇した。

銀行のJPモルガン（JPM）は最高経営責任者（CEO）のダイモン氏が金融危機前に類

似しているとし、「愚かな」融資を実行していると同業を批判し、下落。百貨店の

ディラーズ（DDS）は冬の嵐が影響し第4四半期の既存店売上が予想を下回り、売ら

れた。メディアのパラマウント・スカイダンス（PSKY）は同業ワーナー・ブラザー

ス・ディスカバリー（WBD）に買収を巡る修正案を提示し、小幅安。同業ワーナー・

ブラザース・ディスカバリー（WBD）は小幅上昇した。

クラウド・アプリケーションで、財務管理・給与などのソリューションを提供する

ワークディ（WDAY）は取引終了後に四半期決算を発表。見通しが予想を下回り、時

間外取引で売られている。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》