2/24の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:38JST 2/24
[強弱材料]
強気材料
・米長期金利は低下
・高市内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均株価は下落（56825.70、-642.13）
・NYダウは下落（48804.06、-821.91）
・ナスダック総合指数は下落（22627.27、-258.80）
・SOX指数は下落（8213.46、-46.96）
・シカゴ日経225先物は下落（56780、-60）
・為替相場は円高・ドル安（154.60-70）
・米原油先物相場は下落（66.31、-0.17）
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・経団連会長が会見
・イノバセルが東証グロースに新規上場
・中国1年物ローンプライムレート(LPR)
・中国5年物ローンプライムレート(LPR)
・1月ユーロ圏新車販売台数
・12月米国S&PCS20都市住宅価格指数
・12月米国FHFA住宅価格指数
・12月米国卸売在庫
・2月米国消費者信頼感指数
・トランプ米大統領が一般教書演説
・ウォラーFRB理事が基調講演
・シカゴ連銀総裁とクックFRB理事がNABEの会議で講演
・ボストン連銀総裁が開会のあいさつ
・アトランタ連銀総裁が討論会に参加
・ボストン連銀総裁とリッチモンド連銀総裁がパネル討論会に参加
・2月ブラジルFGV建設コスト
・1月ブラジル経常収支
・1月ブラジル海外直接投資
・ロシア・ウクライナ侵攻から4年《YY》
