*08:38JST 2/24

[強弱材料]

強気材料

・米長期金利は低下

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均株価は下落（56825.70、-642.13）

・NYダウは下落（48804.06、-821.91）

・ナスダック総合指数は下落（22627.27、-258.80）

・SOX指数は下落（8213.46、-46.96）

・シカゴ日経225先物は下落（56780、-60）

・為替相場は円高・ドル安（154.60-70）

・米原油先物相場は下落（66.31、-0.17）

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・経団連会長が会見

・イノバセルが東証グロースに新規上場

・中国1年物ローンプライムレート(LPR)

・中国5年物ローンプライムレート(LPR)

・1月ユーロ圏新車販売台数

・12月米国S&PCS20都市住宅価格指数

・12月米国FHFA住宅価格指数

・12月米国卸売在庫

・2月米国消費者信頼感指数

・トランプ米大統領が一般教書演説

・ウォラーFRB理事が基調講演

・シカゴ連銀総裁とクックFRB理事がNABEの会議で講演

・ボストン連銀総裁が開会のあいさつ

・アトランタ連銀総裁が討論会に参加

・ボストン連銀総裁とリッチモンド連銀総裁がパネル討論会に参加

・2月ブラジルFGV建設コスト

・1月ブラジル経常収支

・1月ブラジル海外直接投資

・ロシア・ウクライナ侵攻から4年《YY》