売り一巡後は押し目買い意欲の強い相場展開／東京株オープニングコメント

*08:37JST 売り一巡後は押し目買い意欲の強い相場展開

24日の日本株市場は売り先行で始まるものの、売り一巡後は押し目買い意欲の強い相場展開が見込まれる。23日の米国市場はNYダウが821ドル安、ナスダックは258ポイント安だった。トランプ政権の相互関税策を巡る最高裁判断を受け、大統領が新たな一律関税策を発表するなど関税策を巡る混乱を警戒した売りが先行した。プライベートクレジット市場への根強い懸念や人工知能（AI）を巡る不安を受けたソフトウエア株の売りが重荷となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪比60円安の56780円。円相場は1ドル＝154円60銭台で推移している。

シカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや売り先行で始まることになりそうだ。日経225先物は祝日取引で56470円まで売られる場面もみられたが、その後は底堅さが意識されていた。20日の時点で大きく下落していたこともあり、売り一巡後は押し目狙いのスタンスに向かわせやすいだろう。米国株安から積極的な買いは手控えられるものの、国内では高市政権の政策期待が高まるなかで、リスク回避的にも海外勢の資金が流入しやすいだろう。3月中旬の日米首脳会談に向けては高市トレードが活発化することになりそうだ。

米国ではアンソロピックが「クロードコード」を活用すれば旧式のプログラミング言語を使ったコードの書き換えが可能との見解を示したことで、IBMが13％超の急落となるなど、AIの進化が事業機会を奪うという懸念が再燃しており、指数インパクトの大きい値がさハイテク株は手掛けにくくさせそうである。ビットコインの急落などは個人主体の中小型株物色を神経質させよう。一方で、米国では地政学リスクへの警戒から資源株などが買われており、非鉄金属株などには値幅取り狙いの資金が向かいやすいだろう。

そのほか、先物市場ではナイトセッションでTOPIX型の強さが目立っていることもあり、内需・ディフェンシブ系に資金が向かいやすくなりそうである。また、日経平均株価はボリンジャーバンドの+1σ（56560円）と+2σ（58321円）とのレンジ内での推移が続いていることもあり、+1σ水準での底堅さがみられるようだとリバウンド狙いのスタンス向かわせそうである。《AK》