

[NYDow・NasDaq・CME（表）]

NYDOW;48804.06;-821.91Nasdaq;22627.27;-258.79CME225;56780;-60(大証比)

[NY市場データ]

23日のNY市場は大幅反落。ダウ平均は821.91ドル安の48804.06ドル、ナスダックは258.80ポイント安の22627.27で取引を終了した。

トランプ政権の相互関税策を巡る最高裁判断を受け、大統領が新たな一律関税策を発表するなど関税策を巡る混乱を警戒し、寄り付き後、下落。プライベートクレジット市場への根強い懸念や人工知能（AI）を巡る不安を受けたソフトウエアの売り再開で、終日戻りなく続落した。終盤にかけ、下げ幅を拡大し、終了。セクター別では家庭・パーソナル用品、医薬品・バイオテクが上昇した一方、ソフトウエアサービスが下落した。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比60円安の56780円。ADR市場では、対東証比較（1ドル154.60円換算）で、ソフトバンクG ＜9983＞、リクルートHD＜6098＞、日本電産＜6594＞などが下落し、全般売り優勢。《YY》