今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏新車販売台数、米S&PCS20都市住宅価格指数、米消費者信頼感指数など

2026年2月24日 06:30

記事提供元：フィスコ

＜国内＞
15:30　経団連会長が会見


イノバセルが東証グロースに新規上場(公開価格:1350円)


＜海外＞
10:00　中・1年物ローンプライムレート(LPR)　3.00％　3.00％
10:00　中・5年物ローンプライムレート(LPR)　3.50％　3.50％
14:00　欧・ユーロ圏新車販売台数(1月)　　5.8％
20:00　ブ・FGV建設コスト(2月)　　0.63％
20:30　ブ・経常収支(1月)　　-33.63億ドル
20:30　ブ・海外直接投資(1月)　　-52.48億ドル
23:00　米・S&PCS20都市住宅価格指数(12月)　　1.39％
23:00　米・FHFA住宅価格指数(12月)　0.3％　0.6％
24:00　米・卸売在庫(12月)　　0.2％
24:00　米・消費者信頼感指数(2月)　88.0　84.5


米・トランプ大統領が一般教書演説

米・ウォラーFRB理事が基調講演

米・シカゴ連銀総裁とクックFRB理事がNABEの会議で講演

米・ボストン連銀総裁が開会のあいさつ

米・アトランタ連銀総裁が討論会に参加

米・ボストン連銀総裁とリッチモンド連銀総裁がパネル討論会に参加

露・ウクライナ侵攻から4年


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

