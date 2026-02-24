*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏新車販売台数、米S&PCS20都市住宅価格指数、米消費者信頼感指数など

＜国内＞

15:30 経団連会長が会見



イノバセルが東証グロースに新規上場(公開価格:1350円)



＜海外＞

10:00 中・1年物ローンプライムレート(LPR) 3.00％ 3.00％

10:00 中・5年物ローンプライムレート(LPR) 3.50％ 3.50％

14:00 欧・ユーロ圏新車販売台数(1月) 5.8％

20:00 ブ・FGV建設コスト(2月) 0.63％

20:30 ブ・経常収支(1月) -33.63億ドル

20:30 ブ・海外直接投資(1月) -52.48億ドル

23:00 米・S&PCS20都市住宅価格指数(12月) 1.39％

23:00 米・FHFA住宅価格指数(12月) 0.3％ 0.6％

24:00 米・卸売在庫(12月) 0.2％

24:00 米・消費者信頼感指数(2月) 88.0 84.5



米・トランプ大統領が一般教書演説

米・ウォラーFRB理事が基調講演

米・シカゴ連銀総裁とクックFRB理事がNABEの会議で講演

米・ボストン連銀総裁が開会のあいさつ

米・アトランタ連銀総裁が討論会に参加

米・ボストン連銀総裁とリッチモンド連銀総裁がパネル討論会に参加

露・ウクライナ侵攻から4年



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》