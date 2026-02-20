アリサ・リウが金　坂本花織が銀　中井亜美が銅　フィギュア女子

20日（日本時間）、ミラノ・コルティナ五輪でフィギュアスケートの女子シングルフリーが行われ、アリサ・リウ（米国）が金メダル、坂本花織が銀メダル、中井亜美が銅メダルを獲得した。日本女子のダブル表彰台は史上初、坂本は2大会連続メダルを獲得した。

SP3位で2025年世界選手権金メダリストであるリウは、キレのある質の高いジャンプを決め続け、伸び伸びと笑顔あふれる余裕のある演技で観客を魅了。後半に入っても3回転ルッツからの3連続など3本のジャンプを成功、完ぺきな演技を最後まで続けフリー150.20点、トータル226.79点で逆転優勝した。

SP2位で今季で引退を表明している坂本は、コンビネーションが3回転フリップ単独になるミスもあったが安定した演技を続け、フリー147.67点、トータル224.90点で2位に入った。

SP1位で初出場17歳の中井は、冒頭の大技トリプルアクセルを成功、3回転ルッツからのセカンドジャンプで回転が抜けるミスもあったがほぼ完ぺきにこなし、フリー140.45点、トータル219.16点で3位に入った。

SP4位でメダルも狙えた千葉百音は、フリー143.88点、トータル217.88点で惜しくも4位に終わった。