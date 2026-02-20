アウンコンサルティング、インバウンド向け広告「WABITABI」提供開始

■中国依存から脱却、東南アジアなど多国籍市場へ柔軟対応

アウンコンサルティング<2459>(東証スタンダード)は2月19日、インバウンド向け広告プラットフォーム「WABITABI」の提供開始を発表した。訪日外国人旅行者および海外在住者への配信に特化した媒体を新たにラインナップへ追加し、特定の国・地域に左右されない柔軟なインバウンド施策を実現する。グローバルマーケティングやAI活用支援を展開する同社が、広告施策強化の一環として取り扱う。

近年は訪日客の回復が進む一方、中国人観光客の減少などにより春節期の需要構造が変化している。東南アジアをはじめとする中国以外の市場開拓が重要性を増す中、国・地域別の精緻な配信や在日外国人との切り分け、来訪効果の可視化が課題となっていた。WABITABIはインバウンド特化データを活用し、実態に即した広告設計を可能にする。

同サービスは独自の訪日旅行者判定技術(特許第7583147号)を用い、訪日前の潜在層から旅ナカの来店促進まで一貫配信を実現する。旅マエは香港、台湾、韓国、シンガポール、アメリカ、フィリピン、マレーシア、タイ、ベトナム、インドネシアの全10カ国・地域に対応し、旅ナカは全12言語で配信可能である。来訪計測レポートにも対応し、自治体や商業施設など幅広い業種の活用を見込む。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】ＩＰＯ株にリベンジ相場の兆し、６６社の希少性が投資家心理を刺激（2025/12/22）

・【株式市場特集】円高メリット株に再注目、出遅れ紙・パ株に掉尾の一振（2025/12/15）

・【株式市場特集】金先物高騰で「ジパング」再生、産金・都市鉱山・リユース株に年末ラリーの主役（2025/12/8）

・京都ヒューマノイドアソシエーションに３社が新規参画、純国産ヒューマノイドロボット開発の体制を強化（2025/12/3）

