アスリナ、MF6を子会社化しライブコマース事業参入へ

■5000万円でMF6株60%取得、販売チャネル拡充狙う

アスリナ<3647>(東証スタンダード)は2月19日、株式会社MF6の発行済株式60%を取得し連結子会社化するとともに、SNS等を活用したライブコマース事業を開始すると発表した。取得価額は5000万円で、150株を取得し議決権所有割合は60.0%となる。株式譲渡実行日および事業開始日は2026年3月2日を予定している。

同社は再生可能エネルギー事業を軸に事業再編を進め、系統用蓄電池事業の本格展開や低炭素冷媒事業、ポータブル蓄電池販売事業、オリジナル化粧品の製造・販売事業など収益基盤の多角化を図ってきた。MF6はアンティーク家具やジュエリー、ブランド品等を扱うライブコマースを展開し、2025年2月期は売上高118,132千円、営業利益923千円を計上している。

同社はMF6の運営ノウハウと顧客ネットワークを活用し、一般顧客向け商品の販売チャネルを拡充する考えである。取得価額は第三者算定に基づき決定し、取締役泉信彦氏は特別利害関係人として決議に参加していない。MF6に対し6000万円の貸付も予定しており、業績への影響は精査中としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

