*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 リガク・ホールディングス、Link-U グループ、ブックオフなど

銘柄名<コード>19日終値⇒前日比

トレンド＜4704＞ 5832 +241

発行済株式数の0.92％上限の自社株買い発表。

竹田iP＜7875＞ 1285 +110

1株を2株に分割。

ポストプライム＜198A＞ 331 +80

サイブリッジ合同会社から推薦を受けた新たに取締役3名を選任。

IMV＜7760＞ 3905 +205

JAXA公募の「宇宙戦略基金事業（第二期）」に採択。

FRONTEO＜2158＞ 900 +27

「KIBIT Seizu Analysis」の新技術を開発、特許を出願。

シェアリングT＜3989＞ 1119 +29

「JPXスタートアップ急成長100指数」構成銘柄に選定。上値は重い。

リガク・ホールディングス＜268A＞ 1640 +247

キオクシア関連で政策投資恩恵に対する思惑買い向かう。

Link-U グループ＜4446＞ 1364 +195

ブラックロック・ジャパンが5％超の大株主に浮上。

FIG＜4392＞ 354 -12

直近の上昇に対する利食い売り優勢。

ブックオフGHD＜9278＞ 2100 +400

伊藤忠と資本業務提携を発表。

GSユアサ＜6674＞ 5153 +307

18日に続いて買い優勢の展開続く。

マーケットエンタープライズ＜3135＞ 1030 +35

KDDIと連携して「Starlink Business」の法人向け取扱いを開始。

トレジャー・ファクトリー＜3093＞ 1842 +91

今期業績予想及び配当予想の上方修正を発表。

靜甲＜6286＞ 1755 +300

株主優待制度を導入。

神戸電鉄＜9046＞ 2601 +65

神戸市が出資する方針と報道。

日立製作所＜6501＞ 4992 +80

対米投資第2弾で次世代原子炉建設検討報道受け関連銘柄に物色向かう。

INPEX＜1605＞ 3719 +121

地政学リスクの上昇でWTI価格上昇。

エニグモ＜3665＞ 408 +4

特別利益の計上見込みを発表。《CS》