関連記事
前日に動いた銘柄 part1 リガク・ホールディングス、Link-U グループ、ブックオフなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 リガク・ホールディングス、Link-U グループ、ブックオフなど
銘柄名<コード>19日終値⇒前日比
トレンド＜4704＞ 5832 +241
発行済株式数の0.92％上限の自社株買い発表。
竹田iP＜7875＞ 1285 +110
1株を2株に分割。
ポストプライム＜198A＞ 331 +80
サイブリッジ合同会社から推薦を受けた新たに取締役3名を選任。
IMV＜7760＞ 3905 +205
JAXA公募の「宇宙戦略基金事業（第二期）」に採択。
FRONTEO＜2158＞ 900 +27
「KIBIT Seizu Analysis」の新技術を開発、特許を出願。
シェアリングT＜3989＞ 1119 +29
「JPXスタートアップ急成長100指数」構成銘柄に選定。上値は重い。
リガク・ホールディングス＜268A＞ 1640 +247
キオクシア関連で政策投資恩恵に対する思惑買い向かう。
Link-U グループ＜4446＞ 1364 +195
ブラックロック・ジャパンが5％超の大株主に浮上。
FIG＜4392＞ 354 -12
直近の上昇に対する利食い売り優勢。
ブックオフGHD＜9278＞ 2100 +400
伊藤忠と資本業務提携を発表。
GSユアサ＜6674＞ 5153 +307
18日に続いて買い優勢の展開続く。
マーケットエンタープライズ＜3135＞ 1030 +35
KDDIと連携して「Starlink Business」の法人向け取扱いを開始。
トレジャー・ファクトリー＜3093＞ 1842 +91
今期業績予想及び配当予想の上方修正を発表。
靜甲＜6286＞ 1755 +300
株主優待制度を導入。
神戸電鉄＜9046＞ 2601 +65
神戸市が出資する方針と報道。
日立製作所＜6501＞ 4992 +80
対米投資第2弾で次世代原子炉建設検討報道受け関連銘柄に物色向かう。
INPEX＜1605＞ 3719 +121
地政学リスクの上昇でWTI価格上昇。
エニグモ＜3665＞ 408 +4
特別利益の計上見込みを発表。《CS》
スポンサードリンク