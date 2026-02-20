日本色材工業研究所、名証メイン市場へ上場承認、2月26日から重複上場へ

■個人株主の増加と認知度向上を目指しIR強化

日本色材工業研究所<4920>(東証スタンダード)は2月19日、名古屋証券取引所メイン市場への上場承認を得たと発表した。上場予定日は2026年2月26日で、同日以降は東京証券取引所スタンダード市場との重複上場となる。コードは4920で、東証スタンダード市場に引き続き2市場で売買が可能となる。

同社は現在、東京証券取引所スタンダード市場に上場し、企業価値向上やガバナンス強化に取り組むとともに、IR活動の拡充を進めている。今回の名古屋証券取引所メイン市場上場は、個人投資家を重視する同市場での上場を通じ、事業や成長戦略の認知度向上と理解促進を図る狙いがある。

特に個人投資家との接点拡大と継続的な対話の充実により、個人株主の増加と株式の流動性向上につなげる考えである。重複上場を契機にIR活動をさらに強化し、事業への理解深化を通じた企業価値向上を目指す方針である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

