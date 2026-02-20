ホーム > マーケット > マーケットの話題 > 記事

今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、米個人消費支出(PCE)価格指数、米GDP速報値など

2026年2月20日 06:30

記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、米個人消費支出(PCE)価格指数、米GDP速報値など
＜国内＞
08:30　消費者物価コア指数(1月)　2.0％　2.4％
09:30　製造業PMI(2月)　　51.5
09:30　サービス業PMI(2月)　　53.7
09:30　総合PMI(2月)　　53.1


＜海外＞
06:45　NZ・貿易収支(1月)　　0.52億NZドル
14:00　印・製造業PMI速報(2月)　　55.4
14:00　印・サービス業PMI速報(2月)　　58.5
14:00　印・総合PMI速報(2月)　　58.4
16:00　英・小売売上高(1月)　　0.4％
17:30　独・製造業PMI(2月)　　49.1
17:30　独・サービス業PMI(2月)　　52.4
17:30　独・総合PMI(2月)　　52.1
18:00　欧・ユーロ圏製造業PMI(2月)　　49.5
18:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI(2月)　　51.6
18:00　欧・ユーロ圏総合PMI(2月)　　51.3
18:30　英・製造業PMI(2月)　　51.8
18:30　英・サービス業PMI(2月)　54.1　54.0
18:30　英・総合PMI(2月)　　53.7
20:30　印・インフラ産業8業種(1月)　　3.7％
22:30　加・小売売上高(12月)　-0.5％　1.3％
22:30　米・個人所得(12月)　0.4％　0.3％
22:30　米・個人消費支出(12月)　0.4％　0.5％
22:30　米・個人消費支出(PCE)価格指数(12月)　3.0％　2.8％
22:30　米・GDP速報値(10-12月)　2.8％　4.4％
23:45　米・製造業PMI速報値(2月)　　52.4
23:45　米・サービス業PMI速報値(2月)　　52.7
23:45　米・総合PMI速報値(2月)　　53.0
24:00　米・ミシガン大学消費者マインド指数確報値(2月)　56.9　57.3
24:00　米・新築住宅販売件数(12月)　74万戸


印・外貨準備高(先週)

米・ダラス連銀総裁が講演


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

