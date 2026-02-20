*06:30JST 今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、米個人消費支出(PCE)価格指数、米GDP速報値など

＜国内＞

08:30 消費者物価コア指数(1月) 2.0％ 2.4％

09:30 製造業PMI(2月) 51.5

09:30 サービス業PMI(2月) 53.7

09:30 総合PMI(2月) 53.1



＜海外＞

06:45 NZ・貿易収支(1月) 0.52億NZドル

14:00 印・製造業PMI速報(2月) 55.4

14:00 印・サービス業PMI速報(2月) 58.5

14:00 印・総合PMI速報(2月) 58.4

16:00 英・小売売上高(1月) 0.4％

17:30 独・製造業PMI(2月) 49.1

17:30 独・サービス業PMI(2月) 52.4

17:30 独・総合PMI(2月) 52.1

18:00 欧・ユーロ圏製造業PMI(2月) 49.5

18:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(2月) 51.6

18:00 欧・ユーロ圏総合PMI(2月) 51.3

18:30 英・製造業PMI(2月) 51.8

18:30 英・サービス業PMI(2月) 54.1 54.0

18:30 英・総合PMI(2月) 53.7

20:30 印・インフラ産業8業種(1月) 3.7％

22:30 加・小売売上高(12月) -0.5％ 1.3％

22:30 米・個人所得(12月) 0.4％ 0.3％

22:30 米・個人消費支出(12月) 0.4％ 0.5％

22:30 米・個人消費支出(PCE)価格指数(12月) 3.0％ 2.8％

22:30 米・GDP速報値(10-12月) 2.8％ 4.4％

23:45 米・製造業PMI速報値(2月) 52.4

23:45 米・サービス業PMI速報値(2月) 52.7

23:45 米・総合PMI速報値(2月) 53.0

24:00 米・ミシガン大学消費者マインド指数確報値(2月) 56.9 57.3

24:00 米・新築住宅販売件数(12月) 74万戸



印・外貨準備高(先週)

米・ダラス連銀総裁が講演



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》