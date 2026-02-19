後場の日経平均は475円高でスタート、みずほや住友電工などが上昇



[日経平均株価・TOPIX（表）]

日経平均;57619.81;+475.97TOPIX;3849.68;+42.43



[後場寄り付き概況]

後場の日経平均は前日比475.97円高の57619.81円と、前引け（57598.83円）とほぼ同水準でスタート。ランチタイム中の日経225先物は57590円-57670円のレンジでもみ合い。ドル・円は1ドル＝155.00-10円と午前9時頃から40銭ほど円安・ドル高水準。アジア市況は上海市場、香港市場とも休場。後場の日経平均は前引けとほぼ同水準で始まった。引き続き高市政権の政策推進への期待感が高く、株価支援要因となっているようだ。一方、前場の日経平均が昨日に続いて大幅に上昇したことから、上値では利益確定売りが出やすいもよう。

セクターでは、非鉄金属、鉱業、銀行業が上昇率上位となっている一方、パルプ・紙、繊維製品、電気・ガス業が下落率上位となっている。東証プライム市場の売買代金上位では、住友電工＜5802＞、三井E&S＜7003＞、ディスコ＜6146＞、イビデン＜4062＞、東エレク＜8035＞、レゾナック＜4004＞、商船三井＜9104＞、スクリーンHD＜7735＞、みずほ＜8411＞、古河電工＜5801＞が高い。一方、ユニチカ＜3103＞、旭ダイヤ＜6140＞、アドバンテスト＜6857＞、サンリオ＜8136＞、富士フイルム＜4901＞、住友ファーマ＜4506＞、TDK＜6762＞、NEC＜6701＞、三井海洋開発＜6269＞、日東紡＜3110＞が下落している。《CS》