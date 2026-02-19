ホーム > マーケット > マーケットの話題 > 記事

今日の注目スケジュール：豪失業率、米貿易収支、欧ユーロ圏消費者信頼感指数など

2026年2月19日 06:30

記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：豪失業率、米貿易収支、欧ユーロ圏消費者信頼感指数など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)
08:50　コア機械受注(12月)　4.8％　-11.0％
14:00　首都圏新築分譲マンション(1月)　　-6.0％


＜海外＞
09:30　豪・失業率(1月)　4.2％　4.1％
10:00　中・SWIFTグローバル支払い元建て(1月)　　2.73％
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(先週)　　0.15％
18:00　欧・ユーロ圏経常収支(12月)　　86億ユーロ
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)　　0.59％
21:00　ブ・経済活動(12月)　　1.25％
22:30　加・貿易収支(12月)　-20億加ドル　-22億加ドル
22:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　22.7万件
22:30　米・卸売在庫(12月)　　0.2％
22:30　米・貿易収支(12月)　-558億ドル　-568億ドル
22:30　米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(2月)　7.7　12.6
24:00　米・中古住宅販売成約指数(1月)　2.5％　-9.3％
24:00　欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(2月)　　-12.4
27:00　ブ・貿易収支(先週)　　-6.47億ドル


欧・欧州中央銀行(ECB)経済報告

米・シカゴ連銀総裁が開会のあいさつ

韓・前大統領の内乱首謀罪の判決


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

