今日の注目スケジュール：豪失業率、米貿易収支、欧ユーロ圏消費者信頼感指数など
*06:30JST 今日の注目スケジュール：豪失業率、米貿易収支、欧ユーロ圏消費者信頼感指数など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
08:50 コア機械受注(12月) 4.8％ -11.0％
14:00 首都圏新築分譲マンション(1月) -6.0％
＜海外＞
09:30 豪・失業率(1月) 4.2％ 4.1％
10:00 中・SWIFTグローバル支払い元建て(1月) 2.73％
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(先週) 0.15％
18:00 欧・ユーロ圏経常収支(12月) 86億ユーロ
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週) 0.59％
21:00 ブ・経済活動(12月) 1.25％
22:30 加・貿易収支(12月) -20億加ドル -22億加ドル
22:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 22.7万件
22:30 米・卸売在庫(12月) 0.2％
22:30 米・貿易収支(12月) -558億ドル -568億ドル
22:30 米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(2月) 7.7 12.6
24:00 米・中古住宅販売成約指数(1月) 2.5％ -9.3％
24:00 欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(2月) -12.4
27:00 ブ・貿易収支(先週) -6.47億ドル
欧・欧州中央銀行(ECB)経済報告
米・シカゴ連銀総裁が開会のあいさつ
韓・前大統領の内乱首謀罪の判決
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
