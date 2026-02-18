*22:51JST 【市場反応】米・12月耐久財受注/住宅着工件数・許可件数は予想上回る、ドル堅調

米12月耐久財受注速報は前月比－1.4％と、11月＋5.4％から再びマイナスに落ち込んだものの、予想程減速しなかった。

同時刻に発表された米12月住宅着工件数は前月比＋6.2％の140.4万戸と予想130.4万戸を上回り、昨年7月来で最高。住宅建設許可件数は前月比＋4.3％の144.8万戸と、予想140万戸を上回り昨年3月来で最高となった。

予想を上回った結果を受けて、ドル買いが優勢となった。ドル・円は153円60銭から153円88銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.1848ドルから1.1832ドルまで下落、ポンド・ドルは1.3582ドルから1.3564ドルまで下落した。

【経済指標】

・米・12月耐久財受注速報：前月比－1.4％（予想－2.0％、11月＋5.4％←＋5.3％）

・米・12月住宅着工件数：140.4万戸（予想130万戸）

・米・12月住宅建設許可件数：144.8万戸（予想140万戸）《KY》