*16:14JST 2月18日本国債市場：債券先物は132円48銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2026年3月限

寄付132円53銭 高値132円96銭 安値132円38銭 引け132円48銭

2年 1.221％

5年 1.605％

10年 2.122％

20年 2.953％



18日の債券先物3月限は132円53銭で取引を開始し、132円48銭で引けた。



＜米国債概況＞

2年債は3.44％、10年債は4.07％、30年債は4.69％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.74％、英国債は4.37％、オーストラリア10年債は4.72％、NZ10年債は4.35％近辺で推移。（気配値）。

[本日の主要政治・経済イベント]

・16：00 英・1月消費者物価指数（予想：前年比＋3.0％、12月：＋3.4％）

・17：00 南アフリカ・1月消費者物価指数（予想：前年比＋3.4％、12月：＋3.6％）

・22：30 米・12月耐久財受注（予想：前月比－2.0％、11月：＋5.3％）

・22：30 米・12月住宅着工件数（予想：131.0万件）

・22：30 米・12月建設許可件数（予想：140.0万件）

・23：15 米・1月鉱工業生産（予想：前月比＋0.4％、12月：＋0.4％）

・24：00 米・1月景気先行指数（12月：前月比－0.3％）

・04：00 米・連邦公開市場委員会議事要旨公表（1月開催分）

・04：00 米・12月対米証券投資・ネット長期TICフロー（11月：＋2202億ドル）

・中国本土市場は春節の祝日のため、休場



海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》