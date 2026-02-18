関連記事
トヨクモ 「トヨクモ Park」が1周年、累計170件の業務改善ナレッジを資産化
記事提供元：フィスコ
*12:52JST トヨクモ---「トヨクモ Park」が1周年、累計170件の業務改善ナレッジを資産化
トヨクモ＜4058＞は17日、サイボウズ＜4776＞が提供する業務改善プラットフォーム「kintone」と連携する各種サービスのユーザー向けコミュニティ「トヨクモ Park」が、2026年2月17日に開設1周年を迎えたと発表した。
対象サービスはFormBridge、kViewer、PrintCreator、kMailer、DataCollect、kBackupである。
本コミュニティは、IT人材不足に悩む中小企業のDX担当者が企業の垣根を越えてノウハウを共有する場として2025年に開設され、この1年間で具体的な設定手法やカスタマイズ事例など実戦的な業務改善ナレッジ170件が蓄積された。
開設から1年で参加者は602名に拡大し、DX推進や情報システム部門だけでなく、営業やバックオフィスなど非IT部門のユーザーが約4割を占めるなど多様な属性が参加している。投稿256件に対して530件のコメント、6,031個のリアクションが寄せられるなど、オンライン上での相互支援も活発に行われている。
また、検索キーワードでは「CSS」「新バージョン」「編集不可」など、標準機能を超えたカスタマイズや実践的な活用に関するテーマが上位を占めており、ユーザー同士の知見共有が深化している状況がうかがえる。《KM》
スポンサードリンク