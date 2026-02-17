*18:08JST ZETA---生成AIとの連携基盤製品「ZETA LINK for AI」を提供開始

ZETA＜6031＞は17日、ECサイトにおいて生成AIサービスやAIチャットと、商品検索エンジンやクチコミ・Q&Aエンジンとの接続を容易にする生成AI連携基盤「ZETA LINK for AI」の提供を開始したと発表した。

同製品は、ZETA CXシリーズのEC商品検索・サイト内検索エンジン「ZETA SEARCH」およびレビュー・口コミ・Q&Aエンジン「ZETA VOICE」と、各種AIチャットをRAG（検索拡張生成）もしくはエージェンティックサーチの仕組みを通じてシームレスにつなぐソリューションである。AIチャット等とECサイトの連携仕様が乱立し標準化されていない中、生成AIサービス連携やECサイト上に実装されているAIチャットとの接続を容易にする。

1,500万件超のUGC（口コミ・Q&A）データを活用し、客観的な事実と購入者の体験を反映した回答生成を可能とするほか、他社製AIチャットとも連携可能とする。高精度な商品検索による最新の在庫・価格情報などを参照し、購入までの動線最適化を図る。今後普及が見込まれるエージェンティックAIに対応し、文脈理解に基づくコンテキスト検索への対応を通じて、CX向上とLTV最大化に貢献する。《AK》