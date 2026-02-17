関連記事
2月17日本国債市場：債券先物は132円59銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*16:02JST 2月17日本国債市場：債券先物は132円59銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年3月限
寄付132円05銭 高値132円59銭 安値132円10銭 引け132円59銭
2年 1.219％
5年 1.609％
10年 2.119％
20年 2.963％
17日の債券先物3月限は132円05銭で取引を開始し、132円59銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は3.38％、10年債は4.02％、30年債は4.67％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.75％、英国債は4.40％、オーストラリア10年債は4.68％、NZ10年債は4.41％近辺で推移。（気配値）。
[本日の主要政治・経済イベント]
・16：00 英・1月失業率（12月：4.4％）
・19：00 独・2月ZEW景気期待指数（予想：65.2、1月：59.6）
・22：30 加・1月消費者物価指数（予想：前年比＋2.4％、12月：＋2.4％）
・22：30 米・2月NY連銀製造業景気指数（予想：6.2、1月：7.7）
・中国本土市場は春節の祝日のため、休場
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
スポンサードリンク