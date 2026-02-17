コレックホールディングス　大阪ガスマーケティングと太陽光販売で業務提携

関連記事
コレックホールディングス＜6578＞は13日、大阪ガスマーケティングとの間で関西地域における太陽光パネル・蓄電池など太陽光発電関連商材の販売事業に関する業務提携を行うことを決議したと発表した。
国内ではエネルギー価格の変動や災害リスクの高まりを背景に家庭向け太陽光発電の需要が急速に拡大している。一方、販売体制の整備や施工品質の確保、アフターサービスを含む消費者保護の強化といった課題が顕在化している。
こうした社会的ニーズに対応するため、両社は住宅関連サービスの品質向上や販売体制強化について協議を重ね、協業に至った。
具体的には、同社グループが大阪ガスマーケティングの太陽光発電サービス「スマイルーフ」および同社が取り扱う太陽光パネル・蓄電池などの商品を関西地域中心に販売する。同社は「大阪ガス太陽光販売サポート店(仮称)」として、地域顧客に対し迅速かつ的確な商品提案を行う体制を強化する。
大阪ガスマーケティングのブランド力と顧客基盤、同社グループの営業力を組み合わせることで、中長期的な収益拡大を目指す。
また、本取り組みは全国の住宅価値維持と住環境向上を目的としたインフラ創出の一環であり、今後は住宅関連商材・サービスを総合的に提供し、全国規模での住宅DX推進に向けた基盤構築を進める方針である。《AK》
