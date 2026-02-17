免疫生物研究所、抗HIV抗体特許を韓国で取得へ、6カ国・地域で査定済み

■熊本大学・医薬健栄研・CUREDと共同出願

免疫生物研究所<4570>(東証グロース)は2月16日、「抗HIV抗体及びその製造方法」に関する特許について、韓国特許庁から特許査定の通知を受領したと発表した。同特許は同社のほか、熊本大学、医薬基盤・健康・栄養研究所、CUREDが出願人となっている。

韓国特許出願の名称は「抗HIV抗体及びその製造方法」。出願番号は10-2021-7013696、公開番号は10-2021-0084488である。同特許の内容は、2025年11月12日開示の米国特許取得および2024年10月11日開示分を参照としている。特許査定済みの国・地域は米国、中国、日本、台湾、香港、韓国で、欧州およびカナダでは審査中という。なお、韓国におけるHIV陽性者数は概ね日本の半数程度とされる。

今後の見通しについて、同件が2026年3月期の連結業績に与える影響は見込んでいないとしている。ただし、今後公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示する方針である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

