グロームHD、毛髪解析活用でASD領域協業へ、ワイエイシイHDと基本合意

■早期の気づき・支援体制整備へ、情報提供モデルを検討

グローム・ホールディングス<8938>(東証グロース)は2月16日、ワイエイシイホールディングス<6298>(東証プライム)との毛髪解析技術を活用した自閉スペクトラム症(ASD)領域における協業に関する基本合意を発表した。医療機関向け経営コンサルティングを中核とする同社グループが、医療・ヘルスケア分野での新たな連携を模索する。

協業の背景には、ASD領域における早期の気づきと適切な支援につながる環境整備の重要性がある。ワイエイシイHDグループの提携先であるLINUS BIOTECHNOLOGY,INC.が有する毛髪を用いた生体解析技術を基盤に、同グループが推進してきた解析・情報提供の取り組みについて、グローム社グループの事業領域での将来的な連携を見据え協業および支援を行う。具体的なサービス運用はワイエイシイHDグループ会社のワイエイシイバイオが担う予定である。

協業内容は、毛髪解析技術を活用したASD領域における情報提供・支援の在り方の共同検討(データ解析情報を除く)や、医療・ヘルスケア分野のネットワークを活用した導入モデルの検討である。業績への影響は現時点で軽微と見込むが、今後開示すべき事項が生じた場合には速やかに公表するとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

