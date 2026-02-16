*21:36JST ニッポンインシュア---1Qは2ケタ増収増益、保証事業とその他事業がともに2ケタ増益

ニッポンインシュア＜5843＞は13日、2026年9月期第1四半期（25年10月-12月）決算を発表した。売上高が前年同期比17.3％増の10.31億円、営業利益が同54.6%増の2.42億円、経常利益が同55.2%増の2.44億円、四半期純利益が同48.0%増の1.61億円となった。

保証事業の売上高は9.72億円（前年同期比18.2％増）、セグメント利益は3.22億円（前年同期比38.0％増）となった。積極的な新規取引先の開拓を継続し、新規優良顧客の獲得に努め、シェア拡大を目指した。既存クライアントへは、契約管理クラウドシステム「Cloud Insure（クラウドインシュア）」のリニューアル以外にも、随時情報収集を行い、タイアップを通じて新たな商品設計の提案を行うなど、各施策を実施し顧客ニーズへの対応強化を図ったため、契約件数が順調に推移した。なお、SMSを使ったWEB請求・オートコール・AIオペレータによるオートメーション化を図るなど、回収効率向上にも取り組んだ。

その他の売上高は0.59億円（前年同期比4.8％増）、セグメント利益は0.12億円（前年同期比28.2％増）となった。ランドリーサービスについては、店舗の美化向上に向けた業者による清掃を行い、「安心、安全、清潔」な店舗を維持するように努めた。フィットネスサービスについては、顧客一人ひとりに合わせたサポート体制を目指し、ストレッチ教室の開催やカウンセリングを通じてフォロー体制を強化した。さらに、近隣の商業施設などを活用した集客活動を通じて、新規会員の獲得を積極的に行った。

2026年9月期通期の業績予想については、売上高が前期比13.3%増の42.33億円、営業利益が同16.4%増の8.83億円、経常利益が同14.5%増の8.87億円、当期純利益が同16.8%増の6.17億円とする期初計画を据え置いている。《AK》