*22:57JST 【市場反応】米1月CPIは21年来の低水準へ鈍化、年4回の利下げ正当化、ドル軟化

米国労働統計局が発表した米1月消費者物価指数（CPI）は前月比＋0.2％と、12月＋0.3％から予想外に鈍化した。前年比では＋2.4％と、12月＋2.7％から予想以上に鈍化し昨年9月来で最低。連邦準備制度理事会（FRB）が特に注視しているコアCPIは前月比＋0.3％と、予想通り12月＋0.2％から加速。前年比では＋2.5％と、予想通り12月＋2.6％から鈍化した。21年3月来で最低。ガソリン価格、賃貸料が安定したことなどが支援した。

結果は、金融市場が織り込んでいるとおり、年内あと４回ほどの利下げが正当化するとの見方が強まった。ドルは軟化。ドル・円は153円33銭から152円92銭まで下落した。ユーロ・ドルは1.1860ドルから1.1885ドルまで上昇、ポンド・ドルは1.3605ドルから1.3645ドルまで上昇した。

【経済指標】

・米・1月消費者物価指数（CPI）：前月比＋0.2％（予想＋0.3％、12月＋0.3％）、前年比＋2.4％（予想：2.5％、12月＋2.7％）

・米・1月コア消費者物価指数（CPI）：前月比＋0.3％（予想＋0.3％、12月＋0.2％）、前年比＋2.5％（予想：2.5％、12月＋2.6％）《KY》