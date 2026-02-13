*07:40JST NYの視点：米1月中古住宅販売件数は過去4年間で最大の下落率、悪天候が影響か、手頃さは改善

全米不動産業者協会（NAR）が発表した米1月中古住宅販売件数は前月比―8.4％の391万戸となった。12月427万戸から減少し、予想も下回った。24年9月来で最低。住宅ローン金利の低下にもかかわらず、下落率は2022年2月以降ほぼ4年間で最大を記録した。NARのチーフエコノミスト、ヤン氏は声明の中で、1月の異常な悪天候で、多くの契約締結が遅れたことが響いた可能性を指摘している。

唯一の明るい点は、手頃感が改善した兆候が見られることのようだ。住宅ローン金利の低下に加え、住宅価格の伸びも鈍化。30年固定住宅ローン金利は6.16％まで低下し、1年ぶり低水準。中間販売価格は＋0.9％の39.68万ドルドル。初めての購入者が占める割合は購入者全体の31％と、前月の29％から上昇したほか、前年からも上昇したことは’住宅市場にとりプラス要因となる。NARの手頃感指数は22年以降で最高となった。ただ、パンデミック前の水準は依然下回る。

住宅市場の底入れはまだ不透明。今後のデータで確認することになる。《CS》