2月12日本国債市場：債券先物は131円55銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年3月限
寄付131円74銭 高値132円02銭 安値131円52銭 引け131円55銭
2年 1.296％
5年 1.689％
10年 2.219％
20年 3.042％
12日の債券先物3月限は131円74銭で取引を開始し、131円55銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は3.50％、10年債は4.18％、30年債は4.81％近辺で推移。債権利回りはまちまち。（気配値）。
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.79％、英国債は4.48％、オーストラリア10年債は4.80％、NZ10年債は4.50％近辺で推移。（気配値）。
[本日の主要政治・経済イベント]
・16：00 英・10-12月期国内総生産速報値（予想：前年比＋1.2％、前期：＋1.3％）
・16：00 英・12月鉱工業生産（予想：前月比.0.0％、11月：＋1.1％）
・16：00 英・12月商品貿易収支（11月：－237.11億ポンド）
・22：30 米・前週分新規失業保険申請件数（前回：23.1万件）
・24：00 米・1月中古住宅販売件数（予想：416万件、12月：435万件）
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
