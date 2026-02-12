*14:17JST ＺＥＴＡ---広告×ロイヤルティ施策「ZETA AD」と「ENGAGEMENT」が連携開始

ＺＥＴＡ＜6031＞は、リテールメディア広告エンジン「ZETA AD」とロイヤルティ向上エンジン「ZETA ENGAGEMENT」のシステム連携を開始したと発表した。

本連携は、広告配信・接点創出を担う「ZETA AD」とユーザー行動の蓄積・スコア化を担う「ZETA ENGAGEMENT」をシステムレベルで統合することで、広告接点におけるユーザーアクションを一時的なものに留めず、ロイヤルティ形成を通じた中長期的な関係構築へと昇華させ、持続的な顧客体験価値の向上とマーケティング投資のROI(投資対効果)最大化を実現する。

背景には、リワード広告に対する再注目と「マイレージ化」の進展がある。「ZETA AD」を通じて創出された最適な接点での行動(閲覧・購買・レビュー)を、「ZETA ENGAGEMENT」がエンゲージメントスコアとしてユーザー単位で総合管理する。これにより、ユーザーは自身の自発的な行動がマイレージやステータスとして蓄積される納得感と満足度の高い体験を得ることが可能。

具体的には、サイト内広告経由の購買やレビュー投稿に応じたマイルの付与、広告経由の行動を起点とした会員ステータスやランクに応じたリワードの付与、広告経由の行動量に応じたマイレージランクの進呈などの施策が可能となる。