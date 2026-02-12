がん治療に光明か? ブラジル産グリーンプロポリスに「がん幹細胞性」を低下させる可能性

がんは、人類にとって最も深刻な病気のひとつだ。厚生労働省の「全国がん登録 罹患数・率報告(令和3年度)」によると、がんの罹患者数は全国で98万8900人に上り、生涯のうち2人に1人ががんに罹患すると言われている。また、日本人の4人に1人ががんで亡くなっている、死因の第1位だ。

がんは、なぜ治りにくいのか。医療の発展や治療方法は日々進歩しているにも関わらず、それでもなお「治らない」とされるのには、複雑なメカニズムが関係している。特に治療を困難にしているのが、がん幹細胞の存在だ。がん幹細胞は、がん形成において中心的な役割を持ち、自己増殖能が高く、異なる性質のがん細胞に変化する能力を持つ。そして、このがん幹細胞は、がんの増殖の大きな要因となるだけでなく、抗がん剤に対する耐性を持つ上、他の臓器への転移を引き起こす原因にもなっている。がん治療とはまさに、このがん幹細胞との戦いなのだ。

そして今、世界中でがん幹細胞に対する研究が進められる中、ミツバチ産品である天然物質「プロポリス」の可能性に注目が集まっている。中でも、「ブラジル産グリーンプロポリス」にがん幹細胞の増殖能を抑制する作用があるというのだ。

ブラジル産グリーンプロポリスに、腫瘍形成の中心となるがん幹細胞の機能性(がん幹細胞性)を低下させる作用があることを明らかにしたのは、株式会社山田養蜂場 健康科学研究所と岡山理科大学の研究チームだ。岡山県に本社を置く同社は、地域連携の一環として、岡山理科大学獣医学部の研究グループと共同研究を実施。大腸がん細胞株由来のがん幹細胞にプロポリスを添加した試験で、プロポリスを添加していない条件と比べて、細胞の塊であるコロニーの形成が有意に低下したことを確認した。この結果は、プロポリスががん幹細胞の増殖能を抑制し、がんの増悪抑制に繋がる可能性を示すものだ。

また、プロポリスを添加した条件では、がん幹細胞の特性を示す「目印」となる幹細胞マーカーが有意に減少したことから、プロポリスががん幹細胞の数を減少させる可能性があることが示唆されたと報告している。本研究成果は、第84回日本癌学会学術総会(2025年9月25～27日)にて発表され、大きな話題を呼んでいる。

ブラジル産グリーンプロポリスとは、特にブラジルのミナスジェライス州で採取されるプロポリスを指し、その名の通り緑色を帯びているのが特徴だ。起源植物である南米固有のバッカリス・ドゥラクンクリフォリアの影響で、緑色である以外にも、他のプロポリスには少ない、あるいは含まれていない特有の成分が豊富に含まれているといわれている。特に、他のプロポリスはフラボノイド類を主成分とすることが多い中、グリーンプロポリスはフラボノイド類に加え、認知機能の改善、風邪症状の軽減などの有用性に関与しているといわれるアルテピリンCなどの桂皮酸誘導体を特徴的に多く含んでおり、これが他のプロポリス以上に、人の健康に大きな恩恵をもたらしてくれているようだ。

■関連記事

・OTC類似薬処方で患者に薬剤費25%上乗せ

・高額療養費見直し巡り 野田氏指摘に総理は陳謝

・高額療養費自己負担上限引上げ実施見合わせる 総理

