エフ・コード、AI　ONEを75%取得し子会社化、取得総額12.5億円

■AI活用教育ノウハウ取り込み、連結子会社化で成長加速

エフ・コード<9211>(東証グロース)は2月10日、AI ONEの株式を取得し連結子会社化すると発表した。取得株式数は375株で、議決権所有割合は75.0%となる。取得価額は12億万円、アドバイザリー費用等5100万円を含む合計は12億5100万円である。株式譲渡実行日は2月24日を予定している。

AI ONEは横浜市に本社を置き、AIスクール運営事業を展開する。資本金は5百万円、2024年2月27日設立。2025年12月期見込みは売上高275百万円、経常利益246百万円、当期純利益158百万円で、連結ベースでは売上高約15億円〜、営業利益約4.9億円〜を想定する。AI活用の実践型教育とコンサルティングを強みとする。

同社は同件により、AI社の教育・コンサルティングノウハウと自社グループのマーケティング支援、Web制作、アプリ開発等の事業基盤を融合し、AI関連スクール事業の高度化とDX支援体制の強化を図る方針である。中長期的な収益基盤の強化を見込む一方、2026年12月期通期業績予想には織り込まないとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

