*08:09JST 米国株式市場は反発、最高裁の判断受け関税コスト削減期待で小売りなどで買戻し

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（20日）

FEB21

Ｏ 57080（ドル建て）

Ｈ 57305

Ｌ 56680

Ｃ 57155 大証比+315（イブニング比+25）

Vol 4968



FEB21

Ｏ 57055（円建て）

Ｈ 57295

Ｌ 56660

Ｃ 57145 大証比+305（イブニング比+15）

Vol 22713

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（20日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル155.02円換算）で、日立製作所＜6501＞、オリッ

クス＜8411＞、日本郵政＜6178＞などが上昇し、やや買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 16.90 0.40 2620 -6

2

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.16 -0.23 5550 6

6

8035 (TOELY) 住友商事 41.32 -1.41 6405 2

3

6758 (SONY.N) TDK 15.33 0.30 2376 -

4

9432 (NTTYY) KDDI 16.87 -0.07 2615 -

1

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.47 0.03 1076 1

1

6501 (HTHIY) 日立製作所 32.29 0.24 5006 7

6

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 13.86 -0.45 4297 -3

2

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 1.10 4778 7

3

4063 (SHECY) 信越化学工業 18.65 0.26 5782 3

2

8001 (ITOCY) 丸紅 369.79 -2.23 5732 2

2

8316 (SMFG.N) みずほFG 9.35 0.03 7247 7

2

8031 (MITSY) 東京エレク 143.24 0.92 44410 45

0

6098 (RCRUY) リクルートHD 8.00 0.00 6201 -8

3

4568 (DSNKY) 第一三共 18.88 0.05 2927 8.

5

9433 (KDDIY) 関西電力 8.69 0.00 2694 1

2

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 14.21 -0.34 1101 -1091.

5

8766 (TKOMY) 三井不動産 40.40 0.00 2088

2

7267 (HMC.N) スズキ 59.58 -1.77 2309 1

5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.05 -0.11 5906 1

3

6902 (DNZOY) ファナック 20.80 -0.01 6449 2

8

4519 (CHGCY) 中外製薬 32.11 1.36 9955 2

5

4661 (OLCLY) オリエンランド 17.52 -0.19 2716 5.

5

8411 (MFG.N) オリックス 35.34 -0.67 5478 6

8

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.77 -0.03 19796 6

6

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 18.66 0.00 5785 -

5

7741 (HOCPY) キヤノン 30.28 0.01 4694

9

6503 (MIELY) 三菱電機 76.03 2.73 5893 4

3

6981 (MRAAY) 日東電工 23.46 0.35 3637 1

3

7751 (CAJPY) 任天堂 13.98 0.13 8669 8

2

6273 (SMCAY) SMC 24.12 1.02 74782 190

2

7182 (JPPTY) 日産自動車 5.72 0.05 443 -

2

6146 (DSCSY) ディスコ 48.50 1.30 75185 112

5

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.23 -0.43 2206 1

5

8053 (SSUMY) 三菱商事 32.82 -0.01 5088 9

7

6702 (FJTSY) 富士通 23.60 -0.15 3658 2

8

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 129.82 18.22 20125 -7

5

5108 (BRDCY) ブリヂストン 11.68 -0.17 3621

1

6178 (JPPHY) 日本郵政 14.45 1.49 2240 22

8

8002 (MARUY) 三井物産 713.96 -1.72 5534 2

9

6723 (RNECY) ルネサス 9.37 -0.23 2905 -

3

6954 (FANUY) 京セラ 17.26 0.21 2676 19.

5

8725 (MSADY) 第一生命HD 20.15 -0.09 1562

0

8801 (MTSFY) 三菱地所 32.84 0.01 5091

2

6301 (KMTUY) 小松製作所 48.81 -0.36 7567 2

6

4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.65 -0.09 2992 -

8

6594 (NJDCY) 日本電産 3.11 -0.89 1928 -37

2

6857 (ATEYY) シスメックス 8.60 0.11 1333 -5.

5

4543 (TRUMY) テルモ 12.66 -0.10 1963

1

8591 (IX.N) 大和証券G本社 10.28 -0.09 1594 1.

5

（時価総額上位50位、1ドル155.02円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（20日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6178 (JPPHY) 日本郵政 14.45 2240 228 11.3

3

6273 (SMCAY) SMC 24.12 74782 1902 2.6

1

7201 (NSANY) トヨタ自動車 239.60 3714 79 2.1

7

8267 (AONNY) 三菱UFJFG 19.36 3001 59 2.0

1

8053 (SSUMY) 三菱商事 32.82 5088 97 1.9

4

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（20日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

7203 (TM.N) アイシン精機 16.90 2620 -62 -2.3

1

6594 (NJDCY) 日本電産 3.11 1928 -372 -16.1

7

8802 (MITEY) 住友不動産 14.00 4341 -703 -13.9

4

9104 (MSLOY) 川崎汽船 14.95 2318 -87.5 -3.6

4



「米国株式市場概況」（20日）

ＮＹＤＯＷ

終値：49625.97 前日比：230.81

始値：49323.00 高値：49712.56 安値：49158.28

年初来高値：50188.14 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：22886.07 前日比：203.34

始値：22542.28 高値：22948.87 安値：22539.05

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6909.51 前日比：47.62

始値：6843.26 高値：6915.86 安値：6836.33

年初来高値：6978.60 年初来安値：4982.77

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.725％ 米10年国債 4.083％

米国株式市場は反発。ダウ平均は230.81ドル高の49625.97ドル、ナスダックは203.3

4ポイント高の22886.07で取引を終了した。

個人消費支出（PCE）コア価格指数が加速、10－12月期国内総生産（GDP）の伸びが

予想を下回り、スタグフレーション懸念に寄り付き後、下落。その後、最高裁がト

ランプ政権の相互関税策を巡り「無効」と判断したため、小売や住宅セクターなど

を中心に買戻しに拍車がかかり、相場は上昇に転じた。トランプ大統領は会見で、

別の通商法をもとに全世界に10％追加関税を課すと発表したほか、多くの通商協定

がそのまま残り、その他は、代替のものとなると明確化し失速する局面も見られた

ものの、少なくとも不透明感が払しょくしたことが好感され、終日買われ、終了。

セクター別ではメディア・娯楽、小売が上昇した一方、不動産管理・開発が下落し

た。

化粧品メーカーのエスティローダー（EL）やe.l.fビューティー（ELF）は関税コス

ト削減期待にそれぞれ上昇。料理関連用品、家具販売会社のウィリアムズ・ソノマ

（WSM）や衣料小売りのギャップ（GAP）、高級家具販売のRH（RH）も軒並み買戻し

が強まった。アルファベット（GOOG）は傘下のグーグルが半導体エヌビディア（NVD

A）に対抗すべく、独自の人工知能（AI）チップ市場拡大の新たな計画を検討してい

るとの報道が好感され、上昇。イベント会社のライブ・ネーション・エンターテイ

ンメント（LYV）は第4四半期の売上が予想を上回ったほか、コンサートなどの需要

が強く、2026年の強い営業利益見通しが好感され、上昇。AIクラウドのコアウィー

ブ（CRWV）は資産運用会社のブルー・アウル・キャピタル（OWL）と協業でのデータ

センタープロジェクトが資金調達難航などから、実行が危ぶまれるとの懸念に、下

落。ブルー・アウル・キャピタル（OWL）も続落した。ディスカウント小売のウォル

マート（WMT）はアナリストの投資判断引き下げで下落。

トランプ大統領は会見で、相互関税を巡る最高裁判決に深く失望したと述べた。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》