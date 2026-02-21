*06:56JST NY株式：NYダウは230.81ドル高、最高裁の判断受け関税コスト削減期待で小売りなどで買戻し

米国株式市場は反発。ダウ平均は230.81ドル高の49625.97ドル、ナスダックは203.34ポイント高の22886.07で取引を終了した。

個人消費支出（PCE）コア価格指数が加速、10－12月期国内総生産（GDP）の伸びが予想を下回り、スタグフレーション懸念に寄り付き後、下落。その後、最高裁がトランプ政権の相互関税策を巡り「無効」と判断したため、小売や住宅セクターなどを中心に買戻しに拍車がかかり、相場は上昇に転じた。トランプ大統領は会見で、別の通商法をもとに全世界に10％追加関税を課すと発表したほか、多くの通商協定がそのまま残り、その他は、代替のものとなると明確化し失速する局面も見られたものの、少なくとも不透明感が払しょくしたことが好感され、終日買われ、終了。セクター別ではメディア・娯楽、小売が上昇した一方、不動産管理・開発が下落した。

化粧品メーカーのエスティローダー（EL）やe.l.fビューティー（ELF）は関税コスト削減期待にそれぞれ上昇。料理関連用品、家具販売会社のウィリアムズ・ソノマ（WSM）や衣料小売りのギャップ（GAP）、高級家具販売のRH（RH）も軒並み買戻しが強まった。アルファベット（GOOG）は傘下のグーグルが半導体エヌビディア（NVDA）に対抗すべく、独自の人工知能（AI）チップ市場拡大の新たな計画を検討しているとの報道が好感され、上昇。イベント会社のライブ・ネーション・エンターテインメント（LYV）は第4四半期の売上が予想を上回ったほか、コンサートなどの需要が強く、2026年の強い営業利益見通しが好感され、上昇。AIクラウドのコアウィーブ（CRWV）は資産運用会社のブルー・アウル・キャピタル（OWL）と協業でのデータセンタープロジェクトが資金調達難航などから、実行が危ぶまれるとの懸念に、下落。ブルー・アウル・キャピタル（OWL）も続落した。ディスカウント小売のウォルマート（WMT）はアナリストの投資判断引き下げで下落。

トランプ大統領は会見で、相互関税を巡る最高裁判決に深く失望したと述べた。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》