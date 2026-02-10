*16:47JST メキシコペソ円今週の予想（2月9日） サンワード証券の陳氏

皆さん、こんにちは。今回は、メキシコペソ円についてのレポートを紹介します。

陳さんはまず、メキシコペソ円について、『政策金利の据え置きと米国との貿易協議進展を背景に堅調に推移しそうだ』と述べています。

続けて、メキシコ中央銀行は5日の会合で政策金利を予想通り7.00％に据え置いた。このところインフレ率と経済成長率がともに上昇していることを受けた』と伝え、『今回の据え置きは緩和サイクルの終わりではなく、一時停止を示している可能性が高い。今後は、指標次第で一時停止と再開（利下げ）が繰り返されるのではないか。次回の会合ではインフレ見通しの改善次第となろう』と見解を述べています。

次に、『米国とメキシコは4日、脆弱な重要鉱物サプライチェーンの改善を目的とした協調的な貿易政策を60日以内に策定する行動計画を発表した。特定の鉱物輸入に最低価格を設定するなどの措置が含まれる可能性がある』と伝えています。

また、『グリア米通商代表部（USTR）代表は、米国とメキシコの計画について、北米のサプライチェーンを脆弱にしている世界市場のゆがみに対処するという両国の共通の取り組みを強調するものだと述べた。USTRのニュースリリースや共同行動計画にカナダに関する言及はなかった。カナダ政府関係者は、同国が個別分野での合意よりもUSMCAの見直しに注力していると非公式に述べた』と伝えています。

メキシコペソ円の今週のレンジについては、『8.80円～9.20円』と予想しています。

参考にしてみてくださいね。

上記の詳細コメントは、ブログ「テクニカルマイスター」の2月9日付「メキシコペソ円今週の予想（2月9日）」にまとめられていますので、ご興味があればご覧ください。《CS》