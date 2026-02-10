関連記事
出来高変化率ランキング（10時台）～WHYHOWDO、京きものなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [2月10日 10:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜3823＞ WHYHOWDO 12363000 37697.82 323.01% 0.2549%
＜7615＞ 京きもの 4452300 50914.76 281.6% 0.0657%
＜8746＞ unbanked 2982100 165536.8 258.91% -0.0116%
＜4889＞ レナサイエンス 1291000 216324.52 254.06% 0.1551%
＜8798＞ アドバンスク 705900 26000.02 210.39% 0.16%
＜3896＞ 阿波製紙 1233500 106108.22 185.74% 0.0058%
＜6208＞ 石川製 551100 216118.08 154.58% 0.084%
＜7794＞ イーディーピ 6453400 2706315.74 121.17% 0.121%
＜4980＞ デクセリアルス 5124500 4129215.63 118.47% -0.199%
＜6031＞ ZETA 937000 79515.6 116.93% -0.148%
＜6328＞ 荏原実業 226600 190358.96 110.16% 0.1487%
＜3097＞ 物語コーポ 411200 617894 109.01% 0.1219%
＜4531＞ 有機薬 790200 131720.86 101.57% 0.1985%
＜3776＞ ブロバンタワ 4270700 341733.38 93.43% 0.0694%
＜3905＞ データSEC 1039800 764666.58 90.41% 0.0553%
＜5076＞ インフロニアHD 4478100 5144069.13 76.03% -0.008%
＜1888＞ 若築建 69700 161446.8 75.27% 0.0494%
＜1949＞ 住電設 37700 150504 74.5% 0%
＜253A＞ ETSG 96100 53381.64 66.31% 0.0658%
＜1893＞ 五洋建 6685400 6407519.41 64.51% 0.1%
<1447> SAAFHD 410100 107838.74 63.27% 0.047%
<6677> エスケーエレク 115000 180147.4 61.63% -0.0132%
<5269> 日本コン 341800 65046.32 60.82% 0.0428%
<6648> かわでん 301500 331155.8 59.25% -0.0761%
<7571> ヤマノHD 647500 39490.56 58.14% 0.0434%
<3902> MDV 106800 112663.48 57.08% -0.0023%
<4446> Link－UG 288400 206328.42 55.82% 0.1085%
<3031> ラクーンHD 190900 73501.1 54.89% 0.0443%
<4385> メルカリ 3189500 6318338.4 51.13% 0.1101%
<9616> 共立メンテ 1429100 2174980.44 50.67% -0.047%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
