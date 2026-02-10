ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（10時台）～WHYHOWDO、京きものなどがランクイン

2026年2月10日 10:38

*10:38JST 出来高変化率ランキング（10時台）～WHYHOWDO、京きものなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[2月10日　10:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜3823＞ WHYHOWDO　 12363000 　37697.82　 323.01% 0.2549%
＜7615＞ 京きもの　　　　　　4452300 　50914.76　 281.6% 0.0657%
＜8746＞ unbanked　　2982100 　165536.8　 258.91% -0.0116%
＜4889＞ レナサイエンス　　　1291000 　216324.52　 254.06% 0.1551%
＜8798＞ アドバンスク　　　　705900 　26000.02　 210.39% 0.16%
＜3896＞ 阿波製紙　　　　　　1233500 　106108.22　 185.74% 0.0058%
＜6208＞ 石川製　　　　　　　551100 　216118.08　 154.58% 0.084%
＜7794＞ イーディーピ　　　　6453400 　2706315.74　 121.17% 0.121%
＜4980＞ デクセリアルス　　　5124500 　4129215.63　 118.47% -0.199%
＜6031＞ ZETA　　　　　　937000 　79515.6　 116.93% -0.148%
＜6328＞ 荏原実業　　　　　　226600 　190358.96　 110.16% 0.1487%
＜3097＞ 物語コーポ　　　　　411200 　617894　 109.01% 0.1219%
＜4531＞ 有機薬　　　　　　　790200 　131720.86　 101.57% 0.1985%
＜3776＞ ブロバンタワ　　　　4270700 　341733.38　 93.43% 0.0694%
＜3905＞ データSEC　　　　1039800 　764666.58　 90.41% 0.0553%
＜5076＞ インフロニアHD　　4478100 　5144069.13　 76.03% -0.008%
＜1888＞ 若築建　　　　　　　69700 　161446.8　 75.27% 0.0494%
＜1949＞ 住電設　　　　　　　37700 　150504　 74.5% 0%
＜253A＞ ETSG　　　　　　96100 　53381.64　 66.31% 0.0658%
＜1893＞ 五洋建　　　　　　　6685400 　6407519.41　 64.51% 0.1%
<1447> SAAFHD　　　　410100 　107838.74　 63.27% 0.047%
<6677> エスケーエレク　　　115000 　180147.4　 61.63% -0.0132%
<5269> 日本コン　　　　　　341800 　65046.32　 60.82% 0.0428%
<6648> かわでん　　　　　　301500 　331155.8　 59.25% -0.0761%
<7571> ヤマノHD　　　　　647500 　39490.56　 58.14% 0.0434%
<3902> MDV　　　　　　　106800 　112663.48　 57.08% -0.0023%
<4446> Link－UG　　　288400 　206328.42　 55.82% 0.1085%
<3031> ラクーンHD　　　　190900 　73501.1　 54.89% 0.0443%
<4385> メルカリ　　　　　　3189500 　6318338.4　 51.13% 0.1101%
<9616> 共立メンテ　　　　　1429100 　2174980.44　 50.67% -0.047%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

