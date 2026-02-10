*09:27JST 米国株式市場は続伸、ハイテクが回復

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（9日）

FEB9

Ｏ 57250（ドル建て）

Ｈ 58620

Ｌ 56135

Ｃ 57245 大証比+1185（イブニング比-45）

Vol 9428



FEB9

Ｏ 57190（円建て）

Ｈ 58620

Ｌ 56085

Ｃ 57200 大証比+1140（イブニング比-90）

Vol 48988

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（9日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル156.18円換算）で、住友不動産＜8766＞、セコム

＜9432＞、武田薬品工業＜4502＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) 本田技研工業 31.75 -1.07 1653 1

2

8306 (MUFG.N) 三井住友FG 23.21 0.18 6042 -

5

8035 (TOELY) 三菱商事 32.50 1.60 5076 5

8

6758 (SONY.N) TDK 14.86 0.41 2321 12.

5

9432 (NTTYY) セコム 9.79 0.36 6116 -7

3

8058 (MTSUY) イオン 14.56 0.10 2274 4

7

6501 (HTHIY) 日立製作所 38.18 2.68 5963 11

0

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 13.85 0.00 4326 32

7

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 13.28 -0.57 4148 -15

2

4063 (SHECY) 信越化学工業 17.13 0.31 5351 -6

1

8001 (ITOCY) 三井物産 695.48 19.28 5431 2

5

8316 (SMFG.N) オリックス 33.99 1.69 5309 -4

0

8031 (MITSY) 住友商事 41.23 1.04 6439 4

8

6098 (RCRUY) リクルートHD 10.00 1.00 7809 45

7

4568 (DSNKY) 第一三共 19.02 0.86 2971 -18.

5

9433 (KDDIY) ファーストリテ 43.92 2.23 68594 23

4

7974 (NTDOY) 丸紅 387.30 15.70 6049 5

8

8766 (TKOMY) 住友不動産 14.00 0.00 4373 -63

1

7267 (HMC.N) SUBARU 9.85 -0.73 3077 -5

3

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.82 0.61 6191 10

5

6902 (DNZOY) ファナック 22.03 0.30 6881 14

6

4519 (CHGCY) 中外製薬 29.43 1.37 9193 5

8

4661 (OLCLY) オリエンランド 17.74 0.05 2771

7

8411 (MFG.N) 大和証券G本社 10.82 0.61 1690 2

4

6367 (DKILY) ダイキン工業 11.96 0.30 18679 2

9

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 17.73 -0.16 5538 -3

4

7741 (HOCPY) 任天堂 14.17 0.35 8852 -3

2

6503 (MIELY) 三菱電機 74.98 1.54 5855

3

6981 (MRAAY) 日東電工 23.20 0.78 3623 -

6

7751 (CAJPY) 伊藤忠商事 13.40 0.01 1047 -1041.

5

6273 (SMCAY) SMC 21.59 0.36 67439 -5

61

7182 (JPPTY) 日産自動車 5.19 -0.16 405 -1.

2

6146 (DSCSY) ディスコ 47.50 2.20 74186 7

6

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 15.03 0.18 2347 4

3

8053 (SSUMY) ユニ・チャーム 3.04 0.04 950 0.

5

6702 (FJTSY) 富士通 25.97 0.67 4056 -2

9

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 129.25 17.65 20186 47

6

5108 (BRDCY) ブリヂストン 12.11 0.00 3783 2

0

6178 (JPPHY) 日本郵政 14.61 1.89 2282 19

5

8002 (MARUY) 東京エレク 133.00 4.00 41544 -24

6

6723 (RNECY) ルネサス 9.97 0.00 3114 11

5

6954 (FANUY) 京セラ 17.35 0.37 2710 -32.

5

8725 (MSADY) 三井不動産 39.00 1.00 2030 -38.

5

8801 (MTSFY) JR東日本 12.61 -0.11 3939 9

4

6301 (KMTUY) 小松製作所 48.38 2.10 7556 5

5

4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.77 0.02 3052 -1

4

6594 (NJDCY) 日本電産 3.77 0.51 2355 -2

0

6857 (ATEYY) シスメックス 9.77 0.20 1526 1.

5

4543 (TRUMY) テルモ 13.35 0.17 2085 -1

5

8591 (IX.N) SOMPOHD 19.18 0.30 5991 3

2

（時価総額上位50位、1ドル156.18円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（9日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6178 (JPPHY) 日本郵政 14.61 2282 195 9.3

4

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 13.85 4326 327 8.1

8

6098 (RCRUY) リクルートHD 10.00 7809 457 6.2

2

2801 (KIKOY) キッコーマン 19.30 1507 57 3.9

3

6723 (RNECY) ルネサス 9.97 3114 115 3.8

3

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（9日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

8766 (TKOMY) 住友不動産 14.00 4373 -631 -12.6

1

7201 (NSANY) アイシン精機 16.50 2577 -277.5 -9.7

2

4523 (ESAIY) Eisai Co 7.01 4379 -351 -7.4

2

8601 (DSEEY) 日本取引所G 11.15 1741 -82.5 -4.5

2



「米国株式市場概況」（9日）

ＮＹＤＯＷ

終値：50135.87 前日比：20.20

始値：50047.79 高値：50219.40 安値：49837.45

年初来高値：50135.87 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：23238.67 前日比：207.46

始値：22952.24 高値：23314.67 安値：22878.37

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6964.82 前日比：32.52

始値：6917.26 高値：6980.10 安値：6905.87

年初来高値：6978.60 年初来安値：4982.77

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.858％ 米10年国債 4.2％

米国株式市場は続伸。ダウ平均は20.20ドル高の50135.87ドル、ナスダックは207.46

ポイント高の23238.67で取引を終了した。

国家経済会議（NEC）のハセット委員長が若干低い雇用者数を想定すべきと警告した

ため、警戒感に寄り付き後、下落。ナスダックは金利先安観を受けた買いが強まっ

たほか、人工知能（AI）を巡る懸念後退でソフトウエアや半導体が回復、買いに転

じた。終日堅調に推移し、ダウもプラス圏を回復し過去最高値を更新し終了。セク

ター別ではソフトウエア・サービス、半導体・同製造装置が上昇した一方、保険が

下落した。

ITのオラクル（ORCL）は対話型人工知能（AI）「チャットGPT」を手がけるオープン

AI の資金調達ペースが予想を上回っており、その恩恵を同社が最も受けると、アナ

リストが投資判断を引き上げ、上昇。半導体エヌビディア（NVDA）もオープンAIが

同社などと競争するよりも、提携する必要があることを認識しているとアナリスト

が指摘し、買われた。スーパーマーケットチェーンを運営するクローガー（KR）

は、ディスカウント小売、ウォルマート（WMT）元幹部を最高経営責任者（CEO）に

指名し、上昇。スポーツ用品メーカーのアンダーアーマー（UA）やコーチなどの高

級ブランドを運営するタペストリー（TPR）はアナリストが目標株価を引き上げそれ

ぞれ上昇した。

金融サービスプラットフォーム運営のロビンフッド・マーケッツ（HOOD）はスポー

ツなどの予測市場参入で、アナリストが投資判断を引き上げ上昇。ヘルスケアソフ

トウエアソリューションのヒムズ＆ハーズ・ヘルス（HIMS）は当局が同社の安価な

肥満治療薬模倣品販売を巡る取り締まり強化を警告したほか、デンマークの製薬会

社ノボ・ノルディクス（NOVO）が同社を訴えたため、下落。航空会社のアメリカン

（AAL）はパイロットやフライトアテンダントによる最高経営責任者（CEO）の辞任

を要請する運動が嫌気され下落した。

半導体のオンセミコンダクター（ON）は取引終了後、四半期決算を発表。内容が予

想を下回り時間外取引で売られている。



