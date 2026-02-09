*19:08JST 9日の中国本土市場概況：上海総合は3日ぶり反発、ハイテク関連が上げ主導

週明け9日の中国本土市場は3日ぶりに反発。主要指標の上海総合指数が前営業日比57.51ポイント（1.41％）高の4123.09ポイントで引けた。

中国株式市場は米株高を受けて投資家心理は改善した。また、商品相場の持ち直しや、元相場の高値安定も好感された。半面、景気減速懸念が重荷となり寄り付きは売り優勢となった。序盤の売り一巡後は半導体や非鉄セクターを中心に下げ渋り、光部品や太陽光関連に買い戻しが広がった。

セクター別では、ハイテクが高い。飛光繊光纜（601869/SH）と三六零安全科技（601360/SH）がそろってストップ高の10.0％上昇、環旭電子（601231/SH）が6.8％高、江蘇長電科技（600584/SH）と北京兆易創新科技（603986/SH）がそろって6.1％高で引けた。

レアアース株や産金株も物色された。中国北方稀土（600111/SH）と広晟有色金属（600259/SH）がそろって5.5％高、紫金鉱業集団（601899/SH）が3.9％高、中金黄金（600489/SH）が2.1％上昇した。

保険・証券セクターも買われた。中国人寿保険（601628/SH）が3.2％高、中国平安保険（601318/SH）が2.7％高、中国人民保険集団（601319/SH）が2.1％高、華泰証券（601688/SH）が3.0％高、招商証券（600999/SH）が1.8％高で取引を終えた。

外貨建てB株相場では、上海B株指数が2.30ポイント（0.88％）高の265.23ポイント、深センB株指数が6.24ポイント（0.50％）高の1250.60ポイントで終了した。《AK》