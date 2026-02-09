ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（13時台）～岡野バル、阿波製紙などがランクイン

2026年2月9日 14:13

印刷

記事提供元：フィスコ

*14:13JST 出来高変化率ランキング（13時台）～岡野バル、阿波製紙などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[2月9日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜6670＞ MCJ　　　　　　 　8564700 　421455.96　 362.01% 0.1764%
＜6492＞ 岡野バル　　　　　 　126000 　75024.8　 284.98% 0.1503%
＜6927＞ ヘリオステクノH　 　859800 　85181.14　 276.51% 0.1311%
＜2634＞ NFSP500ヘ　 　272389 　97811.63　 265.58% 0.0089%
＜2841＞ iFナス100H　 　218585 　44762.536　 244.65% 0.0258%
＜3896＞ 阿波製紙　　　　　 　708000 　41916.5　 240.32% 0.1843%
＜6418＞ 金銭機　　　　　　 　650500 　113338.2　 213.72% 0.1106%
＜5282＞ ジオスター　　　　 　499500 　35542.94　 213.26% 0.072%
＜381A＞ iF米債35　　　 　285163 　91371.899　 193.97% -0.0094%
＜2016＞ iF米710H　　 　119925 　44122.375　 189.18% -0.0021%
＜3101＞ 東洋紡　　　　　　 　2364200 　622700.7　 186.38% 0.0828%
＜2557＞ SMDAMトピ　　 　34120 　22205.722　 176.30% 0.0259%
＜1580＞ 日経－1倍　　　　 　1039340 　250466.273　 173.88% -0.0423%
＜450A＞ SSSPヘ有　　　 　2130 　9208.126　 163.16% 0.0223%
＜3036＞ アルコニックス　　 　663500 　482032.24　 152.98% 0.0322%
＜1698＞ 上場配当　　　　　 　37929 　45076.432　 148.33% 0.006%
＜153A＞ カウリス　　　　　 　211500 　65025.4　 144.32% 0.0671%
＜8093＞ 極東貿　　　　　　 　155000 　89434.72　 140.32% 0.0566%
＜8881＞ 日神GHD　　　　 　594500 　131838.96　 136.95% -0.0146%
＜6166＞ 中村超硬　　　　　 　2696900 　696793.96　 136.22% 0.1024%
<9433> KDDI　　　　　 　30638300 　22006537.37　 134.03% -0.0884%
<7966> リンテック　　　　 　505100 　709833.2　 133.11% 0.0346%
<1569> TPX－1倍　　　 　120880 　42338.388　 128.05% -0.0248%
<4970> 東洋合成　　　　　 　183800 　524607.4　 127.97% 0.1032%
<7220> 武蔵精密　　　　　 　3482400 　2530003.72　 127.20% -0.1465%
<1346> MXS225　　　 　67337 　1566979.678　 125.87% 0.0435%
<6798> SMK　　　　　　 　47400 　41672.96　 125.54% 0.0529%
<1311> NFTPX30　　 　64288 　39592.337　 123.00% 0.0197%
<5902> ホッカンHD　　　 　77000 　61207.26　 121.48% -0.0447%
<9204> スカイマーク　　　 　561600 　70343.46　 119.83% -0.0538%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事