出来高変化率ランキング（13時台）～岡野バル、阿波製紙などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [2月9日 13:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜6670＞ MCJ 8564700 421455.96 362.01% 0.1764%
＜6492＞ 岡野バル 126000 75024.8 284.98% 0.1503%
＜6927＞ ヘリオステクノH 859800 85181.14 276.51% 0.1311%
＜2634＞ NFSP500ヘ 272389 97811.63 265.58% 0.0089%
＜2841＞ iFナス100H 218585 44762.536 244.65% 0.0258%
＜3896＞ 阿波製紙 708000 41916.5 240.32% 0.1843%
＜6418＞ 金銭機 650500 113338.2 213.72% 0.1106%
＜5282＞ ジオスター 499500 35542.94 213.26% 0.072%
＜381A＞ iF米債35 285163 91371.899 193.97% -0.0094%
＜2016＞ iF米710H 119925 44122.375 189.18% -0.0021%
＜3101＞ 東洋紡 2364200 622700.7 186.38% 0.0828%
＜2557＞ SMDAMトピ 34120 22205.722 176.30% 0.0259%
＜1580＞ 日経－1倍 1039340 250466.273 173.88% -0.0423%
＜450A＞ SSSPヘ有 2130 9208.126 163.16% 0.0223%
＜3036＞ アルコニックス 663500 482032.24 152.98% 0.0322%
＜1698＞ 上場配当 37929 45076.432 148.33% 0.006%
＜153A＞ カウリス 211500 65025.4 144.32% 0.0671%
＜8093＞ 極東貿 155000 89434.72 140.32% 0.0566%
＜8881＞ 日神GHD 594500 131838.96 136.95% -0.0146%
＜6166＞ 中村超硬 2696900 696793.96 136.22% 0.1024%
<9433> KDDI 30638300 22006537.37 134.03% -0.0884%
<7966> リンテック 505100 709833.2 133.11% 0.0346%
<1569> TPX－1倍 120880 42338.388 128.05% -0.0248%
<4970> 東洋合成 183800 524607.4 127.97% 0.1032%
<7220> 武蔵精密 3482400 2530003.72 127.20% -0.1465%
<1346> MXS225 67337 1566979.678 125.87% 0.0435%
<6798> SMK 47400 41672.96 125.54% 0.0529%
<1311> NFTPX30 64288 39592.337 123.00% 0.0197%
<5902> ホッカンHD 77000 61207.26 121.48% -0.0447%
<9204> スカイマーク 561600 70343.46 119.83% -0.0538%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
