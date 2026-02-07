*07:57JST 米国株式市場は大幅反発、良好な景気見通しが支援

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（6日）

FEB7

Ｏ 53850（ドル建て）

Ｈ 56610

Ｌ 53030

Ｃ 56530 大証比+2120（イブニング比+40）

Vol 8893



FEB7

Ｏ 53780（円建て）

Ｈ 56525

Ｌ 52945

Ｃ 56445 大証比+2035（イブニング比-45）

Vol 35222

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（6日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル157.13円換算）で、TDK＜6758＞、三菱電機＜6503

＞、ディスコ＜6146＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 16.50 0.00 2593 -300.

5

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.03 0.21 5522 11

3

8035 (TOELY) 住友商事 40.19 2.09 6315 16

6

6758 (SONY.N) TDK 14.45 0.61 2271 108.

5

9432 (NTTYY) KDDI 15.71 -2.03 2469 -33

0

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.00 -0.24 943 -5

7

6501 (HTHIY) 日立製作所 35.50 2.58 5578 21

1

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 13.85 0.93 4353 35

4

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 13.28 0.36 4173 -12

7

4063 (SHECY) 信越化学工業 16.82 0.38 5286 18

2

8001 (ITOCY) 丸紅 371.60 336.84 5839 18

2

8316 (SMFG.N) みずほFG 9.61 0.61 7550 20

3

8031 (MITSY) 東京エレク 129.00 1.60 40540 -49

0

6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 0.00 7071

9

4568 (DSNKY) 第一三共 18.16 0.05 2853 -1

6

9433 (KDDIY) 関西電力 8.29 0.33 2605 20.

5

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 13.39 0.58 1052 -101

5

8766 (TKOMY) 三井不動産 38.00 2.10 1990 95.

5

7267 (HMC.N) スズキ 60.02 3.24 2358 5

0

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.21 0.33 6037 -

2

6902 (DNZOY) ファナック 21.73 1.03 6829 25

8

4519 (CHGCY) 中外製薬 28.06 0.76 8818 21

0

4661 (OLCLY) オリエンランド 17.69 0.26 2780 25.

5

8411 (MFG.N) オリックス 32.30 1.05 5075 14

2

6367 (DKILY) ダイキン工業 11.66 0.26 18321 31

1

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 17.89 0.09 5622 10

5

7741 (HOCPY) キヤノン 31.58 0.51 4962 9

2

6503 (MIELY) 三菱電機 73.44 5.44 5770 29

1

6981 (MRAAY) 日東電工 22.42 0.24 3523 12

7

7751 (CAJPY) 任天堂 13.82 0.22 8686 24

5

6273 (SMCAY) SMC 21.23 0.97 66717 199

7

7182 (JPPTY) 日産自動車 5.35 0.32 420 3.

4

6146 (DSCSY) ディスコ 45.30 4.10 71180 538

0

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.85 0.13 2333 1

4

8053 (SSUMY) 三菱商事 30.90 1.67 4855 13

2

6702 (FJTSY) 富士通 25.30 0.52 3975 6

2

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 128.29 16.69 20158 58

3

5108 (BRDCY) ブリヂストン 12.11 0.38 3806 6

6

6178 (JPPHY) 日本郵政 12.72 0.51 1999 21.

5

8002 (MARUY) 三井物産 676.20 23.20 5313 13

7

6723 (RNECY) ルネサス 9.97 1.06 3133 175.

5

6954 (FANUY) 京セラ 16.98 0.49 2668 85.

5

8725 (MSADY) 第一生命HD 18.65 0.50 1465 28.

5

8801 (MTSFY) 三菱地所 27.69 1.00 4351 12

3

6301 (KMTUY) 小松製作所 46.28 1.12 7272 20

1

4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.75 -0.12 3064 4

0

6594 (NJDCY) 日本電産 3.26 -0.39 2049 -27

0

6857 (ATEYY) シスメックス 9.57 0.09 1504 9.

5

4543 (TRUMY) テルモ 13.18 0.37 2071 2

6

8591 (IX.N) 大和証券G本社 10.21 0.13 1604 1

8

（時価総額上位50位、1ドル157.13円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（6日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6762 (TTDKY) アドバンテスト 170.60 26806 2276 9.2

8

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 13.85 4353 354 8.8

5

2801 (KIKOY) キッコーマン 19.30 1516 115.5 8.2

5

6146 (DSCSY) ディスコ 45.30 71180 5380 8.1

8

6723 (RNECY) ルネサス 9.97 3133 175.5 5.9

3

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（6日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

9432 (NTTYY) KDDI 15.71 2469 -330 -11.7

9

6594 (NJDCY) 日本電産 3.26 2049 -270 -11.6

4

7203 (TM.N) アイシン精機 16.50 2593 -300.5 -10.3

9

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.00 943 -57 -5.7

0



「米国株式市場概況」（6日）

ＮＹＤＯＷ

終値：50115.67 前日比：1206.95

始値：49032.19 高値：50169.65 安値：49032.19

年初来高値：50115.67 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：23031.21 前日比：490.63

始値：22625.30 高値：23088.46 安値：22586.40

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6932.30 前日比：133.90

始値：6816.74 高値：6944.89 安値：6816.74

年初来高値：6978.60 年初来安値：4982.77

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.853％ 米10年国債 4.209％

ダウ平均は1206.95ドル高の50115.67ドル、ナスダックは490.62ポイント高の23031.

21で取引を終了した。

エヌビディア（NVDA）など半導体セクターや暗号資産市場の回復で安心感が広がっ

たほか、値ごろ感からの買いに、寄り付き後、上昇。ミシガン大消費者信頼感指数

が予想外に改善し、景気に楽観的見方が強まり続伸した。イランとの間接協議も実

施されたため地政学的リスク懸念も緩和し相場を支援、終日堅調に推移。終盤にか

けて上げ幅を拡大し、ダウは過去最高値を更新し終了した。セクター別では半導

体・同製造装置が上昇した一方、小売が下落。

半導体エヌビディア（NVDA）はファン最高経営責任者（CEO）がTVインタビューで需

要の急増や技術革命で、「人工知能（AI）インフラ向け設備投資拡大は適切、正当

化される」との考えを示したため市場の不安が後退し、上昇。同業のアドバンス

ト・マイクロ・デバイセズ（AMD）も上昇。オンラインゲームの設計・開発会社、ロ

ブロックス（RBLX）は四半期決算でデイリーアクティブユーザーの伸びや通期のブ

ッキング予想が予想を上回り、上昇した。製薬会社のイーライリリー（LLY）は食品

医薬品局（FDA）がテレヘルスのヒムズ＆ハーズ・ヘルス（HIMS）の肥満治療薬の安

価模倣品の販売を阻止する可能性を警告したため、競争激化懸念の後退で、上昇。

ヒムズ＆ハーズ・ヘルス（HIMS）は下落した。

スポーツ用品メーカーのアンダーアーマー（UAA）は四半期決算で予想外の黒字を計

上、さらに、調整後1株当たり利益を上方修正し、買われた。ディスカウント小売の

アマゾン・ドット・コム（AMZN）はAI関連の投資見通しが市場の予想を大幅に上回

ったことを警戒した売りが継続。化粧品メーカーのコティ（COTY）は第3四半期の既

存店売上見通しが予想を大きく下回り、下落した。マネージドケア・サービス会

社、モリーナ・ヘルス（MOH）はトランプ政権の低所得者・障害者向け医療扶助制度

（メディケア）価格引き下げの動きを受け、通期業績見通しが予想を下回り、下

落。

ベッセント財務長官はトランプ大統領が「FRBの独立性を尊重している」と述べた。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》