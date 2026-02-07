*00:33JST 【市場反応】米2月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値は予想外に上昇、ドル売り後退

米2月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値は57.3と1月56.4から低下予想に反し上昇し、8月来で最高となった。富裕層が株高の恩恵を受けたことが主因と指摘されている。同月1年期待インフレ率速報値は3.5％と、予想外に1月4.0％から低下し、ほぼ1年ぶり低水準となった。5-10年期待インフレ率速報値は3.4％と、予想外に1月3.3％から上昇し11月来で最高となった。

良好な結果を受けてドル売りが後退。ドル・円は156円80銭まで下落後、156円98銭まで上昇した。ユーロ・ドルは1.1826ドルの高値から1.1813ドルまで反落、ポンド・ドルは1.3614ドルの高値から1.3605ドルへじり安推移した。

【経済指標】

・米・2月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値：57.3（予想：55.0、1月：56.4）

・米・2月ミシガン大学1年期待インフレ率速報値：3.5％（予想：4.0％、1月：4.0％）

・米・2月ミシガン大学5-10年期待インフレ率速報値：3.4％（予想：3.3％、1月：3.3％）《KY》