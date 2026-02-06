関連記事
西松屋チェなど／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜7709＞ ;クボテック;486%;38900;8.15;183;2 ＜7520＞ ;エコス;433%;93100;0.09;3160;15 ＜3778＞ ;さくら;271%;2034600;1.32;2829;89 ＜7545＞ ;西松屋チェ;264%;978100;0.10;2210;21 ＜9633＞ ;テアトル;245%;7600;29.45;1501;2 ＜2404＞ ;鉄人化;216%;9700;7.69;502;-3 ＜7625＞ ;Ｇダイニング;200%;3400;65.13;417;5 ＜7356＞ ;Retty;167%;31500;10.63;151;1 ＜2749＞ ;ＪＰＨＤ;134%;232400;0.14;709;3 ＜9861＞ ;吉野家ＨＤ;133%;820900;0.32;3094;43 ＜3222＞ ;ＵＳＭＨ;129%;604300;0.25;974;6 ＜9900＞ ;サガミHD;127%;134000;0.07;1980;25 ＜6614＞ ;シキノハイテック;125%;6000;5.00;769;4 ＜215A＞ ;タイミー;124%;1391000;2.92;1350;25 ＜9842＞ ;アークランズ;121%;374500;0.06;1980;17 ＜9380＞ ;東海運;109%;26100;3.46;428;3 ＜9946＞ ;ミニストップ;107%;86800;0.08;2041;8 ＜7616＞ ;コロワイド;106%;516200;0.10;1823.5;31 ＜6191＞ ;エアトリ;97%;151400;4.76;754;28 ＜4929＞ ;アジュバン;93%;2700;5.05;805;0
[コメント]西松屋チェ＜7545＞は信用倍率１倍を下回って売り長で推移している。《FA》
